CHP'li Torun: Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacak

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Önemli olan tavandaki ittifak değil, tabandaki ittifaktır. Vatandaşın, halkın, milletin kurduğu ittifaktır. Biz bu ittifakı sağlayacağız. Bizim ittifakımız vatandaşla, milletle olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 2019 yılında yapılacak yerel seçim çalışmalarıyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır' ilkesinden hareketle Türkiye'deki bütün belediyelere talip olduklarını belirten Torun, çalışmalarını da bu yönde sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Stratejimizi de bu anlamda oluşturduk. Seçim kazanamayacağımız bölgeler de olabilir ama o bölgelerde de oylarımızı arttıracağız ve bir dahaki seçime daha yüksek bir performansta girmenin yollarını arayacağız. Adaylarımızı bir gün ya da bir hafta içerisinde açıklamayacağız. Ekim ortası ve Kasım başından itibaren bu süreci takip edeceğiz. Önce kesinlikle aday tartışması olmayan, aday konusunda uzlaşılan adaylarımızı hemen açıklayacağız."