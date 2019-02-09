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CHP’li Torun: "Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini tamamladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini tamamladı" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini tamamladığını belirterek, "Yarın birbirinden değerli adaylarımızı topluca tanıtmak için saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda bir araya geliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini tamamladı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecini tamamladığını belirterek, "Yarın birbirinden değerli adaylarımızı topluca tanıtmak için saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda bir araya geliyoruz. Yarınki tanıtım toplantımız, bir demokrasi şöleni olacaktır" ifadesini kullandı.
"Bir şölen ile seçim kampanyamızı başlatmış oluyoruz ve tüm gücümüzle sahaya iniyoruz" diyen Torun, şöyle devam etti:
"Belediye başkan adaylarımızı, parti yönetimimiz ve partili arkadaşlarımız da salonda bulunacak. Sayın Genel Başkanımız yarın, 12 maddelik Yerel Yönetimler Temel İlkeler belgemizi de kürsüden açıklayacak. Yine hazırladığımız Yerel Seçim Bildirgesini de bu toplantımızda kamuoyuna açıklamış olacağız."
CHP Yönetimi aday belirleme süreçlerinde toplumun tüm kesimlerini dikkatle dinlediğini vurgulayan Torun, "Seçmenlere sadece hangi ismin başkanlığa en uygun olduğunu sormadık, belediye ve belediyecilik konusundaki kanaatlerini de sorduk. Gördük ki seçmenler AK Parti belediyelerinden ve bu belediyecilikten memnun değil. Değişim istiyorlar. Seçmenler bir yenilenme istiyor.Milletimiz yeni belediye başkanları istiyor ama daha önemlisi yeni başkandan belediyecilik anlayışını gözden geçirmesini bekliyor" diye konuştu.

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