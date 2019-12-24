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CHP'li Torun: İlk seçimde iktidar olacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın genel başkan, yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı genele taşımak için yoğun şekilde çalışıyor ve hep beraber çalışıyoruz.

CHP'li Torun: İlk seçimde iktidar olacağız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sayın genel başkan, yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı genele taşımak için yoğun şekilde çalışıyor ve hep beraber çalışıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimde de kesinlikle iktidar olacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, DHA muhabirine, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun, 'Kanal İstanbul' projesinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini ve tartışıldığını söyledi. Projenin hazırlandığına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile ilgili sürecin başladığını kaydeden Torun, "Şu anda Kanal İstanbul projesine ihtiyaç var mı? Yaklaşık 75- 80 milyar lira civarında kaynak aktarılacağı söyleniyor. Hangi yönüyle ele alınırsa alınsın bu proje, gerçekleştirilebilir bir proje değildir ve bu projenin uygulanmadığını da önümüzdeki süreçte göreceğiz" diye konuştu.
'CHP DİMDİK AYAKTA'
CHP eski milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki iddialara değinen Torun, partilerince yöneltilen belediyelere iktidar tarafından baskı yapıldığını savundu. Torun, "Bu baskılar bitmeyecek. Geçmişte de birçok operasyon yapıldı, bundan sonra da yapılacak. Yani belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırma ve CHP'nin şu an ki etkili politikalarını zayıflatma adına yapılmış girişimlerdir. Bu bitsin, başka konular başlayacak. O yüzden CHP dimdik ayaktadır. CHP'li belediyelerde 8 ayda ortaya koydukları performanslarıyla da vatandaşlarımızın güvenini kazanmıştır ve bu doğrultuda vatandaşlarımıza hizmet etmektedir" dedi.
Nisan ayında yapılması beklenen 37'nci Olağan Kurultay sürecinde olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayan Torun, "Bu birilerini rahatsız ediyor. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi mutlaka süreci baltalamak için 'CHP'de bir karışıklık var, kaos var' algısı yaratmak için bir yoğun çaba içindeler. Ama bu çabalarının parti içinde karşılık bulmadığını görenler, partinin dışındaki sorunları parti içine çevirmeye çalışıyorlar. Bunda da başarısız olacaklar. Şu ana kadar 400'e yakın ilçemizde kongrelerimizi tamamladık" diye konuştu.
CHP'li Torun, 37'nci Olağan Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka aday çıkacağı iddialarıyla ilgili ise "Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Onu şu an bilemem ama sayın genel başkan, yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı genele taşımak için yoğun şekilde çalışıyor ve hep beraber çalışıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimde de kesinlikle iktidar olacağız" dedi.

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CHP'li Torun: İlk seçimde iktidar olacağız

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