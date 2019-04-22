CHP'li Torun: İmamoğlu, Sayın Genel Başkanın iradesiyle aday olmuştur

"Zaten kendisi uzun süredir İmamoğlu'nu ilçe başkanlığından bu yana takip ediyordu. Daha sonrasındaki ve daha önceki başarıları tabii ki Sayın Genel Başkanımızın da dikkatini çekmiş ve izlemiş ki tamamen onun iradesiyle biz getirdik ve adaylaştırdık. Tabii burada temel prensiplerimizden biri de şuydu; Biz genelde ilçe belediye başkanlarımız arasında başarılı olan, bu sorumluluğu üstlenebilecek olan, bu vizyonda olan arkadaşlarımızı gündeme getirdik ve birçok ilde de yani İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi birçok ilde ilçe belediye başkanlarını büyükşehir adayı olarak gösterdik. Diğer il ve ilçelerde ise zaten örgütten gelen, başarılı olmuş ve sonuçta bu sorumluluğu üstlenebilecek olan arkadaşlarımızı değerlendirdik."

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesi sonucu aday olduğunu belirterek, "Biz sadece süreci yönettik, o kadar" dedi.

Torun, basında çıkan 'Ekrem İmamoğlu ismini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Seyit Torun sundu' gibi ifadelerin de yanlış olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanın kendi iradesiyle, değerlendirmesi sonucu olmuştur. Biz sadece süreci yönettik, o kadar" dedi.

'İMAMOĞLU'NUN DÜŞÜNME SÜRESİ OLDU'

Ekrem İmamoğlu isminin Parti Meclisinde nasıl kabul edildiğini de anlatan Torun, "İlk önce zaten İmamoğlu kabul etmedi. Kendisine adaylık süreciyle ilgili talep iletilince kendisi bu görevi ilk başta hemen kabul etmedi. Bir düşünme ve değerlendirme süresi oldu. O sürecin sonucunda kabul etti. Biz de ardından MYK ve Parti Meclisine sunduk. Aslında çok büyük bir tartışma olmadı. Herkes kendi düşüncelerini ifade etti. Süreçle ilgili değerlendirmelerini yaptı ve Parti Meclisinin onayı ile de adaylaştı" diye konuştu.

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-Genel detaylar

-Seyit Torun ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

