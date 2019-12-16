HABER

CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "19 Aralık'ta İstanbul'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.

CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "19 Aralık'ta İstanbul'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.
CHP'li Torun, beraberinde Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun, Türkiye'de turizm potansiyeli olan birçok yeri CHP'li belediyelerin yönettiğini, ancak gelinene noktayı yeterli bulmadıklarını bildirdi. Çok turist gelmesine rağmen sorunların bulunduğu kaydeden Torun, "Turist sayısının fazla olmasına rağmen maalesef gelirlerimiz aynı oranda değil. Bugün İtalya, İspanya gibi birçok ülke ile kıyasladığımızda turist sayısı ve elde edilen turizm gelirine baktığımız zaman onlarla aramızda maalesef ciddi bir fark var. Nitelikli turistin gelmesi açısından, turizmde kazancımızı arttırması açısından, 'neler yapabiliriz' diye bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri ile belediyelerimizi buluşturacağız. 19 Aralık'ta İstanbul'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.
Milletvekili Budak ise, amaçlarının turizme katkı sağlamak ve illerin bu düzeyle kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu bildirdi.
'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'
CHP'li Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız' sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
"Türkiye'nin dış politikası savruluyor ve maalesef günlük değerlendiriliyor. Biz dış politika ile tüm önerilerimizi bu ülkeyi yönetenlere zamanında ifade ettik. Dış politika diplomasi ile yürür. Tehditle veya anlık kararlarla ve öfkeyle olmaz. Süreci takip edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
İYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçtiİYİ Parti'li Belediye Başkanı, istifa edip AK Parti'ye geçti
Kayseri'de İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtiKayseri'de İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti

En Çok Okunan Haberler

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Diğer Haberler
İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP'li Levent Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partili Ahmet Aydın tebrik etti

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan Twitter'da 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.