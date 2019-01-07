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CHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz.

CHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimler öncesi İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışmasının sürdüğünü belirterek, "Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Önümüzde yapılacak ilk parti meclisi toplantısında da kalan belediye başkan adaylarımızı da açıklamış olacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi şu ana kadar toplam 630 belediye başkan adayını açıkladıklarını belirtti. İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Torun, "Önümüzde yapılacak ilk parti meclisi toplantısında da kalan belediye başkan adaylarımızı da açıklamış olacağız. Ayrıca bunun yanında seçimle ilgili propaganda çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçim bildirgemizi hazırladık. Onu da yakında kamuoyunla paylaşacağız. Saha bilgilerini sürekli topluyoruz ve elde ettiğimiz bu bilgileri de detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kısacası belli bir plan dahilinde 31 Mart'a hazırlanıyoruz ve inanıyoruz ki seçimde bir çok belediye de başarılı olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "'CHP, ideolojisiyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladı'' dediğini hatırlatan Torun, bu sözlere tepki göstererek şunları söyledi:
"Mansur Yavaş bizim geçen dönemde adayımızdı ve Mansur Yavaş'ın seçimi nasıl kaybettiğini bütün Türkiye gibi Ankaralılar da biliyor. Biz bu yerel seçimde maskeyi takanların maskesini düşüreceğiz. Türk milletini kandıranları aldatanları ve algıyla bu ülkeyi yönetenleri halkımıza izah edeceğiz."
'HAYRİ İNÖNÜ ŞU AN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR'
İstanbul'un Şişli ilçesinde Mustafa Sarıgül'ün aday olmak istediği ancak CHP yönetiminin mevcut başkan Hayri İnönü'yü aday göstermek istediğine dair çıkan haberleri değerlendiren Torun, "Şu anda Şişli ve İstanbul'umuzun diğer ilçeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bütün verilerin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirmeler ışığında da karar vereceğiz. Hayri İnönü mevcut belediye başkanımızdır. Tüm aday adaylarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Yerel seçimlerde tüm belediyelere talip olduklarını belirten Torun, konuşmasına şöyle devam etti:
"Şu an da yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz üzere gerçekten Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum vatandaşımızı her anlamda ciddi bir sorunlar yumağı içerisinde bırakmıştır. Görülüyor ki bu yerel seçimde vatandaş içinde bulunduğu durumun tepkisini sandıkta da gösterecektir ve bir çok belediyeyi CHP'ye teslim edecektir. Kadınların sokakta rahat yürüdüğü, gençlerin ve çocukların mutlu olduğu yani insanların kaygıyla değil birlikte yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğu yerel yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz ve bir çok belediyeyi de kazanacağız."
'SEÇİM GECESİ TEDBİRLERİNİ ŞİMDİDEN ALMAYA BAŞLADIK'
Seçim gecesi için tedbirleri almaya şimdiden başladıklarını aktaran Torun, ''Biz bunu 24 Haziran'da da gösterdik ve sandıklara hakim olduk. Bunu da ispat ettik, hiç bir endişeleri olmasın. 24 Haziran seçimlerinden sonra sonuçların geç açıklanmasından dolayı olumsuz bir algı yaratıldı. Bu seçimde de amacımız sandıklara sahip çıkmak, tek bir oyun dahi ziyan olmamasını sağlamak olacak."

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CHP'li Torun: İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'de aday belirleme çalışması sürüyor

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