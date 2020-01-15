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  4. CHP'li Torun: Kurultay tarihi henüz kesinleşmedi

CHP'li Torun: Kurultay tarihi henüz kesinleşmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin 37'nci Olağan Kurultay tarihi ile ilgili olarak, "Parti meclisinde alternatif takvimler var.

CHP'li Torun: Kurultay tarihi henüz kesinleşmedi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin 37'nci Olağan Kurultay tarihi ile ilgili olarak, "Parti meclisinde alternatif takvimler var. Bunlar görüşülecek, tartışılacak ama henüz kesinleşmedi. Kurultayın olacağı tarih, parti meclisinin vereceği bir karar" dedi.
CHP'li Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un önceki gün, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduğunu hatırlattı. Torun, yapılması düşünülen değişikliklerin geçmişte bulunduğunu söyleyerek, "AK Partili Büyükşehir Belediyeleri ve AK Parti ile birlikte başlayan bu rant düzeni zaten önceden yoktu, bu durum onların döneminde başladı. Şimdi, sanki bunu yeni bir düzenleme yapıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sormak lazım; geçmişte bu imar tadilatları ile ilgili rakamlar neydi, sizin döneminiz de ne oldu? Özellikle ranta dayalı yapılaşma, ranta dayalı imar uygulamaları kimin döneminde, nasıl başladı? Yapmak istedikleri şey aslında hataları telafi etme çabasıdır" dedi.
'BELEDİYELERİN ÜZERİNE CİDDİ BİR BASKI UYGULUYORLAR'
Torun, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın diğer partilerden 100’e yakın belediye başkanının partilerine geçeceği şeklindeki açıklamasına, tepki gösterdi. Torun, belediye başkanlarının kimi zaman korkutarak, kimi zaman tehdit edilerek görevden alındığını belirterek, "Bazı belediyelere kayyum atadılar, şimdi ise belediyelere icra göndererek devleti bütün kaynaklarını onlara kapatarak, tehdit ederek bir şekilde AK Parti'ye geçmeleri için uğraşıyorlar. Bunlar beyhude çalışmalar. Bunlar, milli iradeyi yok sayarak bir şekilde seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyorlar. Milli irade ile gerçekleştiremediklerini devletin gücünü kullanarak transfer etmeye çalışıyorlar. Vatandaşımız her şeyin farkında. 31 Mart'tan ders almamışlar ki yine illegal yollarla ve demokrasi dışı uygulamalarla belediyelerin üzerine ciddi bir baskı uyguluyorlar." diye konuştu.
'PARTİ MECLİSİNİN VERECEĞİ KARAR'
Torun, 'Cuma günü yapılacak olan CHP Parti Meclisi'nde kurultay tarihi belli olacak mı?' sorusuna ise "Parti meclisinde alternatif takvimler var. Bunlar görüşülecek, tartışılacak ama henüz kesinleşmedi. Tahmin ediyorum parti meclisinde bir tarih üzerinde uzlaşılabilir. Kurultayın olacağı tarih parti meclisinin vereceği bir karar. Ama henüz netleşmiş bir tarih yok" diye yanıt verdi.

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CHP'li Torun: Kurultay tarihi henüz kesinleşmedi

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