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CHP'li Torun: Tanzim satışı 70'li yıllarda CHP’li belediyeler gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 16:52 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70'li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi.  Rize'de bulunan CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP'li Torun: Tanzim satışı 70'li yıllarda CHP’li belediyeler gerçekleştirdi

RİZE, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70'li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi.
Rize'de bulunan CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Torun, burada partililerle biraraya gelerek sohbet etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Torun, "Şu anda yaşadığımız ekonomik sorunun geçici bir çözümle bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve tanzim satış mağazaları açılmaktan söz ediliyor ama bunu ilk olarak 70’li yıllarda CHP'li belediyeler gerçekleştirdi" dedi.
'BİZİM AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR'
CHP’li birçok belediyenin tanzim satışa benzer uygulamaları olduğunu söyleyen Torun, şöyle dedi: "Şu anda da bunu belirli CHP’li belediyeler yapıyor. Burdur’a bakın, Aydın’a bakın, Eskişehir’e bakın, Denizli Bozkurt ilçe belediyemize bakın. Birçok belediyemizde buna benzer uygulamalar var. Biz halkımızın hangi sorunu varsa çözümü de mutlaka ürettik ve çözümü de mutlaka ortaya koyduk. Bazıları sebze kuyruğunun, domates ve salatalık kuyruğunun varlık kuyruğu olduğunu ifade ediyor ama o kuyruktaki insanlara şöyle bir baktığınızda çaresizlikten o kuyruklarda olduğunu görüyoruz. Bizim aklımızla alay ediyorlar, bizim içerisinde bulunduğumuz ekonomik süreci maalesef görmezden geliyorlar. Bu seçim, bu anlayışa 'dur' diyeceğimiz bir seçim.”
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CHP'li Torun: Tanzim satışı 70'li yıllarda CHP’li belediyeler gerçekleştirdi

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