CHP'li Torun ve Ağbaba'dan yeni yıl mesajı

CHP'nin genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Torun, mesajında, 2020'ye herkesin umutla girmesini, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını temenni etti.

"CHP varsa çare vardır. CHP, 31 Mart'tan bu yana bunu her kesime çok iyi biçimde göstermiştir" ifadelerini kullanan Torun, partisinin toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutabilen, tüm kesimleri kapsayabilen bir yapıda olduğunu vurguladı.

Torun, "Bugün ihtiyacımız olan şey tam da bu. CHP'nin makul, yol gösterici ve akılcı iktidar muhalefet anlayışı ve şeffaf, halktan yana, kamu kaynaklarını verimli kullanan, halkın dertlerine derman olan iktidar anlayışı toplumda karşılık bulmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'yi destekleyenlerin de muhalif olanların da makul bir anlayış ile istişare kültürüne dayanan bir tutum içinde olduğuna değinen Torun, bu tutumun iktidar olacağını, ülkede demokrasiyi yeniden kuracağını, ekonomiyi tekrar canlandıracağını bildirdi.