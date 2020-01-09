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  4. CHP'li Torun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı:

CHP'li Torun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

"AKP iktidarı boyunca tüm demokratik kurumlar gibi basın da baskı altına girdi. Basın hem özgürlüğünü kaybetti hem de sektör olarak zor bir döneme girdi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP iktidarı boyunca tüm demokratik kurumlar gibi basın da baskı altına girdi. Basın hem özgürlüğünü kaybetti hem de sektör olarak zor bir döneme girdi." görüşünü paylaştı.

Torun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'de her kurum gibi basının da özgür olmadığını savunan Torun, ülkenin tüm kurumlarıyla demokratikleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Seyit Torun, mesajında şunları kaydetti:

"AKP iktidarı boyunca tüm demokratik kurumlar gibi basın da baskı altına girdi. Basın hem özgürlüğünü kaybetti hem de sektör olarak zor bir döneme girdi. Saray medya patronu gibi davranıyor. Sarayın atadığı gazeteciler ekranda, gazete sayfalarında ve medya yönetimlerinde yer bulabiliyor. Saray hem dolaylı hem de doğrudan baskıyla muhalif yayınların yaşamasını engelliyor. İyi yetişmiş, nitelikli birçok medya mensubu işsiz. Kampanya gazeteciliği yapan, iktidarın borazanı olan yayın organları ise devletin desteği ile büyüyor.

Tarafsız olması gereken Basın İlan Kurumu bile ilan verirken iktidarın tercihine göre davranıyor. Muhalif medya ilan alamaz hale geldi. Bağımsız medyanın yaşaması artık iyice güçleşti. Medya mensupları en azından insani yaşam sürdürebilecek tüm haklarına yeniden kavuşmalıdır. Bu zor koşullarda mesleğini yapmaya çalışan basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

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