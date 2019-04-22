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CHP’li Torun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Torun yayımladığı mesajda, CHP’nin toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir parti olduğunu belirterek, ’’Milli egemenliğimiz ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir. CHP asla hukukun ve demokrasinin çiğnenmesine izin vermeyecektir. Ülkemizi kargaşaya sürüklemek isteyen tüm karanlık güçlere karşı koyacaktır’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günden bu yana vatandaşların huzur, refah ve barış içinde yaşaması için çalıştığını belirten Torun, “Özgürlük ve milli egemenlik mücadelemiz mazlum milletlere örnek olmuştur. 23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı gündür. Güncel sorunlarımızı bu ruhla çözeceğiz, zorluklarımızın üzerinden yine bu anlayışla geleceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasının bizlere yüklediği sorumlulukla Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği milli egemenliğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız. CHP, tarihsel ve güncel sorumluluklarının, görevlerinin bilincindedir. Milli egemenlik ve millet iradesi devredilemez. 23 Nisan, milletin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisidir. 23 Nisan birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum’’ açıklamasında bulundu.

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