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CHP'li Torun'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yerel yönetimlerde kadın öncelikli belediyecilik uyguluyoruz. Hem kadınların özgürce yaşadığı hem de kadının desteklendiği belediyelerin sayısını daha da çoğaltacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerde kadın öncelikli belediyecilik uyguladıklarını, hem kadınların özgürce yaşadığı hem de kadının desteklendiği belediyelerin sayısını daha da çoğaltacaklarını kaydetti.

Torun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşamın her alanında kadın erkek eşitliğine inandıklarını vurguladı.

CHP iktidarında öncelikle başta istihdam olmak üzere kadın erkek eşitliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını ifade eden Seyit Torun, "Yerel yönetimlerde kadın öncelikli belediyecilik uyguluyoruz. Hem kadınların özgürce yaşadığı hem de kadının desteklendiği belediyelerin sayısını daha da çoğaltacağız." değerlendirmesinde bulundu. Torun, şunları kaydetti:

"Atatürk’ün önderliğinde, çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımları elde eden, seçme seçilme hakkını birçok Batı ülkesinden daha önce kazanan kadınlarımız günümüzde ne yazık ki şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz bırakılmıştır. Çağdaş Türkiye'nin kurulması yönünde önemli bir misyonu üstlenen kadınlarımız, bugün toplumsal yaşamın ve hayatın tüm alanlarında kadını yok saymaya çalışan bir zihniyet tarafından geleceklerinin karartılması, tüm kazanımlarının ellerinden alınması girişimiyle karşı karşıyadır. Buna izin vermeyeceğiz. Bugün evlerde, ailede huzur kalmamıştır. Biz bu yerel seçimde evlerimizde tekrar huzuru vadediyoruz. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu ile evlerimiz tekrar huzura kavuşacaktır."

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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