CHP'li Torun'dan bayram mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Herkesin vicdanının sesine uygun yaşayabildiği bir ülke kurmak en büyük bayramdır." ifadelerini kullandı.

Torun, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kalpleri sevgi, dostluk ve kardeşlik hisleriyle dolduran kutsal ramazan ayını hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, tüm vatandaşlara huzur içinde geçirecekleri bir bayram dileğinde bulundu.

Bayramların insanlara, bir arada yaşamak için neler yapması gerektiğini, adaletli ve vicdanlı insanlar olması gerektiğini hatırlattığını vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Asıl bayramı yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, herkesin hakkının ve hukukunun korunduğu, haram yenmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kurduğumuzda kutlayacağız. Herkesin vicdanının sesine uygun yaşayabildiği bir ülke kurmak en büyük bayramdır. Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak bu ülkede öncelikle yoksulluğu yok etmeliyiz. Hiçbir çocuk yatağına aç girmemeli. Hiçbir çocuk çalışmak zorunda kalmamalı. Yoksulluğun yok edildiği bir ülkede herkesin hakkı korunur. Ülkemize huzur gerekmektedir. Tencere kaynamayan evde huzur olmaz. Öncelikle evlerimize, şehrimize ve ülkemize huzur diliyorum. Bu da ekonomi ile mümkün. Bunun yanında en büyük huzur, en büyük adalet vicdanının sesine kulak verebilmektir. Vicdanının sesini dinleyemeyen insanda huzur olmaz. Hakkın yendiği bir ülkede huzur olamaz."