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CHP'li Torun'dan bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Herkesin vicdanının sesine uygun yaşayabildiği bir ülke kurmak en büyük bayramdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Herkesin vicdanının sesine uygun yaşayabildiği bir ülke kurmak en büyük bayramdır." ifadelerini kullandı.

Torun, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kalpleri sevgi, dostluk ve kardeşlik hisleriyle dolduran kutsal ramazan ayını hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, tüm vatandaşlara huzur içinde geçirecekleri bir bayram dileğinde bulundu.

Bayramların insanlara, bir arada yaşamak için neler yapması gerektiğini, adaletli ve vicdanlı insanlar olması gerektiğini hatırlattığını vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Asıl bayramı yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, herkesin hakkının ve hukukunun korunduğu, haram yenmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kurduğumuzda kutlayacağız. Herkesin vicdanının sesine uygun yaşayabildiği bir ülke kurmak en büyük bayramdır. Bayramları gerçek anlamda bayram olarak yaşamak istiyorsak bu ülkede öncelikle yoksulluğu yok etmeliyiz. Hiçbir çocuk yatağına aç girmemeli. Hiçbir çocuk çalışmak zorunda kalmamalı. Yoksulluğun yok edildiği bir ülkede herkesin hakkı korunur. Ülkemize huzur gerekmektedir. Tencere kaynamayan evde huzur olmaz. Öncelikle evlerimize, şehrimize ve ülkemize huzur diliyorum. Bu da ekonomi ile mümkün. Bunun yanında en büyük huzur, en büyük adalet vicdanının sesine kulak verebilmektir. Vicdanının sesini dinleyemeyen insanda huzur olmaz. Hakkın yendiği bir ülkede huzur olamaz."

- "Tatile gidin ama 23 Haziran'a kadar dönün"

Seyit Torun, "Bizlere, bu ülkeye özgürlük içerisinde, kendi vatanında ve kendi bayrağının gölgesinde bu bayramları kutlama imkanı veren başta büyük Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm yurttaşlarımızın ve İslam dünyasının bayramını kutluyor, Ramazan Bayramı'nın milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Torun, bayram tatiline çıkacak vatandaşlara da "Sevdiklerinizle her nerede bayramlaşmak istiyorsanız veya bayram tatiline gitme niyetindeyseniz sağ salim gidip evinize dönmenizi diliyorum. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza tatile veya bayram ziyaretinize gidin ama 23 Haziran'a kadar eve dönmeyi unutmayın diyorum." çağrısında bulundu.

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