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CHP'li Torun'dan Gaziler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü, ülkemizin huzuru için üstün fedakarlıklar göstererek, canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş gazilerimizin varlığı her zaman Türk Milleti'nin gönlünde eşsiz bir yere sahiptir ve bundan sonra da öyle kalacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü, ülkemizin huzuru için üstün fedakarlıklar göstererek, canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş gazilerimizin varlığı her zaman Türk Milleti'nin gönlünde eşsiz bir yere sahiptir ve bundan sonra da öyle kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü, ülkemizin huzuru için üstün fedakarlıklar göstererek, canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş gazilerimizin varlığı her zaman Türk Milleti'nin gönlünde eşsiz bir yere sahiptir ve bundan sonra da öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Yaşayan gazileri saygıyla selamladığını, kendilerine aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dilediğini, ebediyete intikal etmiş gazileri de rahmet ve minnetle andığını belirten Torun, mesajında, şunları kaydetti:

"Devlete ve bize düşen görev, hiçbir ayrım gözetmeksizin gazilerimize ve yakınlarına bütün olanaklardan yararlanma hakkını sağlamak olmalıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da TBMM'de gazilerin ve şehit yakınlarının her türlü hakları için mücadeleye devam edeceğiz."

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