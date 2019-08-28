HABER

CHP'li Torun'dan "Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek. Bütün hizmetlerimizi de görecek, bütün ihalelerimizi de görecek, bütün atamalarımızı da görecek. Bizde gizli saklı yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek. Bütün hizmetlerimizi de görecek, bütün ihalelerimizi de görecek, bütün atamalarımızı da görecek. Bizde gizli saklı yok." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ben böyle tatil yapmadım." dediğini hatırlattı.

"Tabii ki canla başla çalışacağız ama bu çalışanlarımızın tatil hakkını gasbetmenin etmenin ya da halkımızın kaynaklarını sağa sola peşkeş çekmenin örtüsü olmayacak. Hizmetimiz de şeffaf ve yasalara saygılı, tatilimiz de şeffaf ve yasalara uygun olacak." vurgusu yapan Torun, CHP olarak liyakatli, eşit, saygılı, hesap verebilir bir hizmet sözü verdiklerinin altını çizdi.

Torun, şunları kaydetti:

"Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek. Bütün hizmetlerimizi de görecek, bütün ihalelerimizi de görecek, bütün atamalarımızı da görecek. Bizde gizli saklı yok. İşimizi de görecek, tatilimizi de görecek. Biz, sadece belediyelerde değil, tüm iş yerlerinde tüm halkımıza akılcı, demokratik çalışma ortamları vadediyoruz. İnsanların işini layıkıyla stressiz bir şekilde yapabildiği, işini yaparken baskı görmediği, torpilli olanın değil layık olanın yükseldiği ve herkesin ama herkesin çoluğu çocuğuyla tatil yapabildiği bir çalışma yaşamı vadediyoruz."

Hafta sonu tatili, yıllık tatil, 8 saatlik çalışma, sağlık sigortası ve emekli olma gibi imkan ve hakların çalışanların uzun süre verdiği mücadele sonrası elde edildiğini anımsatan Torun, çalışanların hiçbir hakkını sorgulatmayacaklarını, kölelik düzenine asla geri dönülemeyeceğini vurguladı.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Destici: HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını tavsiye ediyorumDestici: HDP’nin elinde olan bütün belediyelere kayyum atanmasını tavsiye ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisini kabul etti
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Tatil

En Çok Okunan Haberler

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'özel hediye' açıklaması

Mehmet Ali Şahin: Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

CHP Efeler Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

CHP'li Belediye Başkanı Atay: Belediyeyi organize soymuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.