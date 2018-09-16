CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, karma eğitimle ilgili iddialara ilişkin, "Çağdaş eğitimi daha da geliştirmemiz gerekirken şimdi de bilimsellikten uzak bir kafayla bizi kaliteli ve nitelikli eğitimden tamamen uzaklaştıracak bir tartışma yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
Torun, yarın başlayacak 2018-2019 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.
Çocukların en kıymetli varlıklar olduğunu, Atatürk'ün geleceği çocuklara emanet ettiğini belirten Torun, "Maalesef ulusal eğitim politikamız bu siyasi iradenin beklentileri ve hedeflerine göre belirlenmiş, istikrardan tamamen uzaklaşılmış, eğitimde fırsat eşitliği çocuklarımızın ellerinden alınmıştır. İyi eğitim iyi gelecek demektir. Bugünkü eğitime bakıldığında geleceğimizden endişelenmemek elde değil." değerlendirmesinde bulundu.
CHP'li Torun, parasız ve kaliteli eğitim alma hakkının en önemli çocuk hakkı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye'de hala çocuk işçilerimiz var, çocuk gelinlerimiz var. Şehirlerimizdeki eğitim imkanları kasabalara sunulamamış, köylerimize ise hiç uğramamıştır. Okullar arası eğitim farkı ve okullar arası altyapı farkı endişe vericidir. Eğitim insan ve çocuk hakkı olmaktan çıkarılmış parayla alınan bir hizmete dönüştürülmüştür. Eğitimde ayrımcılık vardır. Fakirin çocuğu artık zenginin elindeki eğitim olanaklarını hayal bile edememektedir. Ancak üniversitede fakirin ve zenginin çocuğu aynı kulvarda yarışıyor."
- Karma eğitim mevzuatı tartışmaları
Torun, gündemdeki "karma eğitim" iddialarına ilişkin de "Çağdaş eğitimi daha da geliştirmemiz gerekirken şimdi de bilimsellikten uzak bir kafayla bizi kaliteli ve nitelikli eğitimden tamamen uzaklaştıracak bir tartışma yapılmaktadır." ifadesini kullandı.
Araştıran, sorgulayan, üreten, Cumhuriyetin ve demokrasinin bilincine sahip bir neslin yetiştirilmesi için öğretmenlere, eğitim camiasının yöneticilerine büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Torun, "Elbette hepimizin hedefi Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkmak ve onu aşmak olmalıdır. Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü bilmeyen, milli bilinci olmayan, sorgulamayan, biat kültürüyle yetişen bir nesil ile çağdaş, demokratik ve gelişmiş bir Türkiye umudu hayal olmaktan öteye gidemez." ifadelerine yer verdi.
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