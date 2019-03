CHP'li Tunç Soyer: Aziz Kocaoğlu ile aramızda sorun yok

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, basın mensupları ile bir araya gelip, soruları yanıtladı, sosyal projelere dair bilgi verdi. İzmir'de 'halk süt', 'halk gıda' ve 'halk balık' uygulamalarını başlatacaklarını söyleyen Soyer, ulaşımda ise 90 dakika uygulamasının kaldırılmayacağını belirtti. Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak bir özel üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendiren Tunç Soyer, "Benim içime sinmedi ama ne yapılabileceğimizi tam olarak bilmiyorum" dedi. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aralarında sorun olmadığını da açıkladı.

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, projelerinden de bahsetti. İzmir'de ulaşım ve trafiğin en büyük sorun olduğunu düşündüğünü aktaran Tunç Soyer, 'halk süt', 'halk et', 'halk gıda' ve 'halk balık' uygulamalarını başlatacaklarını söyledi. Üreticiden aldıkları ürünleri tüketiciye ulaştıracaklarını ifade eden Soyer, "Toplu ulaşımda uygulayacağımız, kentsel dönüşümde uygulayacağımız projeler var. Altyapı ve katı atık acil müdahale edeceğimiz sorunlar olacak" diye konuştu.

'VERGİLERİN ADİL DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ'

İzmir'in merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine, Tunç Soyer şunları söyledi:

"İzmir adil bir konumlandırma ile muhatap olmuyor. Bu büyük haksızlık. Ama İzmirli bunu okuyor diye düşünüyorum. Metro meselesi o kadar çıplak bir örnek ki... İzmir'e 30 bin lira ayrılması anlaşılır gibi değil. Bu memlekete hepimiz vergi veriyoruz. Hepimiz vatandaşız. Sonuçta bu vergilerin adil dağıtılmasını bekliyoruz. İçinde yaşadığımız kente böyle bir ayrımcılık yapılarak muamele ediliyorsa bu kent gerekeni yapacaktır. İzmir'in köklerini anlamak lazım."

'ULAŞIMDA 90 DAKİKA DEVAM EDECEK'

Toplu taşımadaki, ilk binişten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz olan diğer binişlerle ilgili uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Soyer, bunun devam edeceğini belirterek, "Ulaşımda uygulayacağımız indirim ise sabah 06.00 ile 07.00 ve akşam 19.00- 20.00 saatleri arası olacak" dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, "Sorun onlara, sizin listenizde kimler var? Hangi dağdan geldi, adresleri ve isimleri" şeklindeki sözlerinin hatırlatıldığı Tunç Soyer, "Hükümetsiniz, varsa böyle dağdan gelen yapılacak şey basit. Hukuk, mahkeme, savcılar orada. Ne gerekiyorsa yapılır. Bunu kampanyada malzeme olarak kullanmak hoş değil. Varsa bilgi veririsiniz savcılığa, gereken yapılır" diye yanıt verdi.

'BENZETME TEPEDEN TIRNAĞA YANLIŞ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "İzmir bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz" sözlerini de değerlendiren Soyer, "Böyle bakarsanız hiçbir şey anlamadınız demektir. İzmir gibi bir şehri şirket gibi yönetemezsiniz. Benzetme tepeden tırnağa yanlış" dedi.

FUARİZMİR KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Tunç Soyer, eleştirilere neden olan 'Fuarİzmir'in özelleştirileceği'ne yönelik daha önce sarf ettiği sözlerine de açıklık getirdi. Fuarİzmir'in 12 ay çalışması gerektiğini kaydeden Soyer, "Fuarİzmir'de her boş geçen gün İzmir'e zarar yazıyor. Bizim o fuarı cıvıl cıvıl kullanıyor olmamız lazım, hatta yanına bir kongre merkezi yapacağız. 'Gerekirse özelleştirmek ve profesyonel hizmet almak lazım' dedim. Şablonlardaki özelleştirme değildi. Eğer mevcut kadrolarımızla biz topu topu iki uluslararası fuar düzenliyorsak bu kayıptır. Bizim ne yapıp ne edip bunu 12 aya çıkarmamız lazım. Birilerini üzmeyeceğiz diye koskoca İzmir'e haksızlık edemeyiz" ifadelerini kullandı.

'BİR COŞKU GÖRMEDİĞİ İÇİN COŞAMIYOR OLABİLİR'

AK Parti adayı Nihat Zeybekci'nin, kendisi için "Önceden pek fazla konuşmuyordu, sonradan coştu" sözlerine dair de değerlendirmede bulunan Tunç Soyer, şunları kaydetti:

"Evet, İzmir'in coşkusunu görüp coşmamak mümkün değil. İnsanlarda umut var, bunu görüyorum. Olağanüstü bir heyecan ve iklim var. Kendisi böyle bir coşku görmediği için coşamıyor olabilir. Ama benim coşmamam mümkün değil."

'TELEFERİĞİ TOPLU TAŞIMADA BELLİ NOKTALARDA KULLANACAĞIZ'

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, teleferiğin kentin kimi noktalarında ulaşım aracı olarak kullanılabileceği de söyledi. Soyer, "Saat Kulesi'nden başlayarak Agora'nın yanından Kadifekale'ye çıkacak bir aks var. Bunun turizme dönüşmesi lazım. Önceliği Kemeraltına vereceğiz. Teleferiği toplu taşımada belli noktalarda kullanacağız. Tramvayda iyileştirme yapacağız" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) bu dönem İzmir ile birlikte şaha kalkacağını belirten Tunç Soyer, "SODEM, bu dönem İzmir'le beraber daha da şaha kalkacak. Çünkü hayat yerelde akıyor ve insanların siyasi tercihlerini yereldeki değerlendirmeleri belirliyor" dedi. Soyer ayrıca, Türkiye Cittaslow Koordinatörlüğü ile Genel Başkan Yardımcısı görevlerinin devam edeceğini de açıkladı.

'SEÇİM STRATEJİSİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile sahada çalışma yapmadıkları, aralarında bir sorun olup olmadığı sorusuna ise Tunç Soyer, şu yanıtı verdi:

"Bu bir seçim stratejisi. Aziz Bey daha çok etki edeceği yerlere gidiyor. Beraber de gideceğiz ama kampanya sırasında yollarımızı ayırmamız daha pozitif etki edecek diye düşündük. Bir sıkıntı yok. Birbirimizi iyi anladığımız bir süreç yaşıyoruz."

KATI ATIK TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Yamanlar Dağı'nda kurulması planlanan katı atık tesisi için yer seçimini doğru bulup bulmadığı sorusunu da yanıtlayan Soyer, "Biz katı atık tesislerinin üç noktada yapılması gerektiğinde mutabık kaldık. Üç ayrı katı atık tesisi olacak ve enerji üretecekler. Bunların yaklaşık kapasiteleri yatırım miktarları hepsi belirlendi. Yer konusunda daha çalışıyoruz. Elbette en doğru yeri bulmak zorundayız ama üç tane de yapmak zorundayız. Viyana'da, Londra'da şehrin merkezinde bunlar. Ne koku verir ne kirlilik yaratır. Önce o bölgenin halkına bu hikayeyi anlatmak ve göstermek lazım. 'Ben yaptım oldu' derseniz tepki ile karşılaşıyorsunuz. Bunu sağlıklı bir iletişim içinde yapmak lazım" diye konuştu.

'BENİM İÇİME DE SİNMEDİ'

Kültürpark'ta bulunan eski İZFAŞ binasının bedelsiz olarak bir özel üniversiteye tahsis edilmesi konusunu da değerlendiren Tunç Soyer, "Benim içime sinmedi ama ne yapılabileceğimizi tam olarak bilmiyorum. O makama geldikten sonra değerlendireceğiz" dedi.

'BEN KAVGA ETMEYE GELMEYECEĞİM'

Seçildiği takdirde, İzmir'in haklarını almak için merkezi hükümete karşı tavrı ve tarzının nasıl şekilleneceği sorulan Soyer, "Ben kavga etmeye gelmeyeceğim. Mümkün olduğu kadar katılımlarını sağlamaya gayret edeceğiz. Buradan çıkacak oy sonuçlarını kimsenin hafife alacağını sanmıyorum. Ben de gayet uyumlu, yumuşak ve anlayışlı bir üslupla bu diyaloğu kurmaya gayret edeceğim. Çünkü oturacağım koltuğun kişisel kızgınlıklarıma, duygularıma hakim olmamı gerektiren bir koltuk olduğunu düşünüyorum. Yutmam gereken şeyi yutacağım ama ana tercihim İzmir'in menfaatleri olacak. İzmir, Türkiye'yi değiştirecek. Çünkü Türkiye'de siyaset tıkandı. Türkiye şu an bölünmüş bir görünüm veriyor. Bununla ne ekonomik ne de siyasi krizlerle başa çıkacak güce sahip değilsiniz. Bir başarı hikayesi lazım İzmir'e, bunu en güzel yapacak kent İzmir'dir. Çünkü Türkiye'de rejim değişti. Demokrasiyi yeniden yaşanır kılmak için yerelde demokrasi yeniden gündeme getirilebilir. O zaman da başka bir siyaset dili İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılır" diye konuştu.

