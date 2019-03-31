CHP’li Tunç Soyer, oyunu kullandı

Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Tunç Soyer, oyunu Seferihisar ilçesinde kullandı. Soyer, "Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor" dedi.

Millet İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Tunç Soyer, oyunu Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi’nde bulunan 80. Yıl İlkokulu’nda, eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte kullandı. Okul bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Soyer, 1083 numaralı sandıkta oy verdi. Soyer’den sonra eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer de aynı sandıkta oy kullandı. Soyer’in kızı zarfı öptükten sonra oy zarfını sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Soyer, şöyle konuştu:

"Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

