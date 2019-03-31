CHP'li Tunç Soyer: Yarın ilk işim en az oy aldığım mahallelere gitmek

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Tunç Soyer, partisinin İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Yarın yapacağı ilk işin en az oy aldıkları mahallelere gitmek olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk, bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeci ile yarışan ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İzmir'in iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandığını söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:

"İzmir birlik beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü haksızlığa 'hayır' demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk, bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiç kimseyi ayırmayacak ve üvey evlat muamelesi yapmayacak. İzmir, Türkiye'de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Sevginin, bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmir'e teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yoksullukla, işsizlikle mücadeleye başlayacağız. Refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, çalışacağız."

'EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİDECEĞİM'

Tunç Soyer, gazetecilerin 'Aldığınız oy oranını başarılı buluyor musunuz?' sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Büyükşehir belediyeleri arasında alınan en yüksek oy. Millet İttifakı'yla birlikte aldık. Bu gurur duyulacak bir başarı. Bu İzmirlilerin başarısı, herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Yarın yapacağım ilk iş, en az oy aldığım mahalleye gidip, içlerinin rahat olmasını söyleyeceğim. Onların da belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim."

'HALK HİZMETTEN YANA OY KULLANDI'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kesin olmayan sonuçlara göre adayları Tunç Soyer'in İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Ben kendisini bir İzmirli olarak, bir CHP'li olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasinin, Cumhuriyetin, barışın, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil halka hizmetten yana bir kez daha kullanmıştır. İzmir duruşunu göstermiştir."

Yücel, "Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız yaşadığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu iddiamızı aldığımız seçimlerle devam ettiriyoruz" dedi.

Tunç Soyer, basın toplantısının ardından Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı. Buraya ellerinde Türk bayraklarıyla gelen partililer, zeybek oynadı.