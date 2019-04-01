CHP'li Tunç Soyer: Yarın ilk işim en az oy aldığım mahallelere gitmek (2)

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ZEYBEKLE KARŞILANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer, partisinin il binasında yaptığı basın toplantısından sonra Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada zeybek oynayan ve partililer tarafından karşılanan Tunç Soyer'e sevgi gösterilerinde bulunuldu. Meydanda ilk olarak İl Başkanı Deniz Yücel konuştu. İzmir'in yeni kaptanını seçtiğini söyleyen Deniz Yücel, "İzmir bir kez daha umudun başkenti olduğunu gösterdi. Ranttan yana değil, halka hizmet belediyeciliğine oy verdi. Tunç Soyer 'ben bu kenti aşkla yöneteceğim' dedi. Değerli İzmirliler Tunç Soyer'i bağrına bastı. Destekleyen desteklemeyen tüm İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. Tunç Soyer hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'KARŞIYAKA'DAN YÜZDE 74'ÜN SELAMINI GETİRDİM'

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaya resmi olmayan sonuçlara göre Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen CHP'li Cemil Tugay da katıldı. Karşıyaka'dan kendilerine oy veren yüzde 74'ün selamı getirdiğini söyleyen Cemil Tugay, şöyle dedi:

"Hepsi Tunç Başkanıma selam söyledi. İzmir'e selam söyledi. Biz biriz, birlikteyiz. Büyük Atatürk söz veriyoruz sana İzmir'i, dünyanın en güzel kenti yapacağız hep beraber. İzmir, Türkiye'de büyükşehirler arasında en çok oyu olan kent oldu. İzmir hem kendi rekorunu kırdı, hem Türkiye rekoru kırdı. İzmirlilerin eline sağlık. İzmirliler ile gurur duyuyorum. Hayatımın en büyük gururu İzmirli olmak. Her bir İzmirli'nin bu kentte gurur duyacağı bir kent yaratacağız. Bunu hep birlikte yaratacağız. Bu rekor birlik ve beraberliğe verilen oyun rekorudur. İzmir birlik ve beraberlikten yana oy kullandı. Bizi gömmeye çalıştılar. Unuttukları bir şey vardı. Bizler tohumuz bir gider bin geliriz. Nafile gömdükçe daha çok geliriz."

'TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR'

Yarından itibaren Türkiye'de yeni bir sayfa açılacağını belirten Soyer ise "Türkiye yepyeni bir güne, bahara uyanıyor. Göreceksiniz İzmir'den başlayan büyük değişim bütün Türkiye'yi arkasına alacak ve başka dünyaya taşıyacak. Türkiye'de siyasetin dilini değişmesine dair bir mesajdır, İzmir'deki mesaj. Bıktık usandık. Bize sürekli parmak gösterilmesinden çemkirilmesinden bıktık usandık. Çok daha iyi bir dile sevgiyle saygıyla konuşan dile layığız. İzmir bütün Türkiye'ye bunu gösterdi. İzmir bunun öncülüğünü yapacak. İzmir'de iki büyük hedefimiz var. İzmir'in refahını büyüteceğiz. İkinci olarak büyüttüğümüz refahı kentin yukarı mahallerine arka sokaklarına adil dağıtacağız. Gültepe'ye gideceğiz, Kadifekale'ye gideceğiz. Buca'ya gideceğiz. Bayraklı'nın sokaklarına gideceğiz. Yarından itibaren yoksulluk ve işsizlikle mücadelemiz başlayacak. Göreceksiniz işsiz genç, aşsız ev bırakmamak için canla başla çalışacağız. Bu can İzmir'e feda olsun" dedi.