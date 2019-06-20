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CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal: - "Bu yılın sonuna kadar biteceklerle beraber şehir hastanelerinin kira bedeli 14 milyar lira. Bu rakam 2021'de 16 milyar 670 milyona çıkıyor"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, bu yılın sonuna kadar tamamlanacak olanlarla birlikte şehir hastanelerine 14 milyar lira kira ödeneceğini, bu rakamın 2021'de 16 milyar 670 milyon liraya çıkacağını bildirdi.

Ünsal, Meclis'e düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin nüfusu yoğun illere uygun olmadığını savundu.

Ankara'da faaliyet gösteren 12 hastanenin kapatılarak, Bilkent ve Etlik'e kurulan şehir hastanelerine taşınmasının amaçlandığını ifade eden Ünsal, bu durumun ciddi sıkıntıları da beraberinde getireceğini öne sürdü.

Bilkent Şehir Hastanesinde çalışan sayısının 30 bin kişiyi bulacağını belirten Ünsal, "30 bin sağlık çalışanının olduğu bir yerde her gün gelen hasta ve hasta yakını sayısı da 30-50 bin arasında değişecek. Yüz binlerce metrekare alana sahip bir hastanede hastaların gideceği bölümü bulabilmesi gerçekten çok zor. Servisler arasında çok büyük mesafeler var. Doktorların günlük yürüdüğü mesafe 20 bin adım civarında." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde yönetim sorunu da bulunduğuna işaret eden Ünsal, hastane işletmecisi firma ile doktorlar arasında ciddi problemler yaşandığını öne sürdü.

Ünsal, şehir hastanelerine taşınan hastanelerin doktorları arasında oda savaşının yaşandığını da iddia ederek, "En son Numune Hastanesi taşınma işlemini gerçekleştirdi. Bu hastanenin doktorlarına kalan yerler tahsis edildi. Bu da doktorlar arasında oda savaşının yaşanmasına neden oluyor. Bu olay 25 yıl sürecek. Cumhurbaşkanının 'hayalim' dediği şehir hastaneleri bugün mutsuzluk kaynağı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bilkent Şehir Hastanesi Sahibi Murat Çeçen'in, laboratuvar hizmetlerinde devletten yüzde 70 hasta garantisi aldıklarını söylediğini ileri süren Ünsal, devletin arsa tahsisi yaptığı şirketin hem kira hem hizmet bedeli alacağını söyledi.

Ünsal, yıl sonuna kadar 21 şehir hastanesinin bitmesinin beklendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonuna kadar 3 milyar 680 milyon lira biten şehir hastanelerinin kira bedeli var. 2 milyar 470 milyon lira da hizmet bedeli aldıkları söyleniyor. Bu rakamlar bitecek hastanelerle beraber 14 milyara çıkıyor. Bu rakam 2021'de ise 16 milyar 670 milyona çıkıyor. Bunlar ödenirken 3 ayda bir enflasyon ve kur artışlarına göre belirleniyor. Kira ve hizmet giderleri artarken 2018'de yüzde 43.7 olan personel gideri 2021'de yüzde 39'a düşecek. Şehir hastaneleri Sağlık Bakanlığının bütçesini tamamen sömürürken personelle ilgili ödemeler gittikçe düşüyor. Yani şehir hastaneleri halk sağlığına zararlıdır. Sağlık sistemi para için değil halk için uygulanmalıdır."

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CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal Şehir Hastaneleri TBMM

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