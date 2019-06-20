CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi eleştirisi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, bu yılın sonuna kadar tamamlanacak olanlarla birlikte şehir hastanelerine 14 milyar lira kira ödeneceğini, bu rakamın 2021'de 16 milyar 670 milyon liraya çıkacağını bildirdi.

Ünsal, Meclis'e düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin nüfusu yoğun illere uygun olmadığını savundu.

Ankara'da faaliyet gösteren 12 hastanenin kapatılarak, Bilkent ve Etlik'e kurulan şehir hastanelerine taşınmasının amaçlandığını ifade eden Ünsal, bu durumun ciddi sıkıntıları da beraberinde getireceğini öne sürdü.

Bilkent Şehir Hastanesinde çalışan sayısının 30 bin kişiyi bulacağını belirten Ünsal, "30 bin sağlık çalışanının olduğu bir yerde her gün gelen hasta ve hasta yakını sayısı da 30-50 bin arasında değişecek. Yüz binlerce metrekare alana sahip bir hastanede hastaların gideceği bölümü bulabilmesi gerçekten çok zor. Servisler arasında çok büyük mesafeler var. Doktorların günlük yürüdüğü mesafe 20 bin adım civarında." diye konuştu.

Şehir hastanelerinde yönetim sorunu da bulunduğuna işaret eden Ünsal, hastane işletmecisi firma ile doktorlar arasında ciddi problemler yaşandığını öne sürdü.