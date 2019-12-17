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CHP'li Urla Belediye Başkanı FETÖ’den Tutuklandı

17.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

CHP'li Urla Belediye Başkanı FETÖ’den Tutuklandı

31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle adliyeye çağrıldı. Polis nezaretinde adliyeye giden Başkan Oğuz, savcının sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Oğuz, Buca Kırıklar Cezaevi'ne gönderildi.

Oğuz, tutuklanmadan hemen önce sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Bu yola çıkarken “Kendimi ve Ailemi sizlere emanet ediyorum” demiştim. Ailem önce Allah’a sonra sizlere emanet. Vatanım, Bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla..."

Adliye’de de Oğuz’un yanında olan CHP İL Başkanı Deniz Yücel, tutuklama kararına tepki gösterdi. Yücel açıklamasında " FETÖ'nün CHP'de yaşama şansı yoktur. Seçimle gelenlerin hukuk eliyle bertaraf edilmesini kınıyoruz. Başkanımızla dayanışma halindeyiz. Hukuki süreci takip ediyoruz." dedi.

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