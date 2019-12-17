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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 08:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, ifadesi alınmak üzere adliyeye çağırıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ailesi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Oğuz, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:
'Bu yola çıkarken kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksinizi ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla...'

FOTOĞRAFLI

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı

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