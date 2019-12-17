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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

'NE YAPTIĞIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK" Hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ilçede kıraathane işleten babası Ahmet Oğuz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ben çocuğum hakkında konuşamam, kendisi kocaman adamdır.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (5)

'NE YAPTIĞIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"
Hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un ilçede kıraathane işleten babası Ahmet Oğuz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ben çocuğum hakkında konuşamam, kendisi kocaman adamdır. Ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Benim ne yaptığı hakkında bir bilgim yok" dedi. Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp, "Benim çocuğum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" dediği iddia edilen baba Ahmet Oğuz, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)
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