CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (8)

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında gerçekleştirilen soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Oğuz'un tutuklanmasına giden süreçte hazırlanan ve soruşturma dosyasında özellikle tanık ifadeleri dikkat çekiyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bilgi notunda, Oğuz'un telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'un olmadığı, örgüte ait bankada hesabının bulunduğu ve KHK ile kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca kurulduğu yönünde beyan bulunan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'nde üyeliklerinin bulunduğu belirtildi.

TANIK İFADESİNDE 'SOHBET İMAMI' OLARAK GEÇİYOR

Dosyada tanık olarak dinlenen M.Ç.'nin, "2004- 2006 yılları arasında kendisinin de içerisinde bulunduğu Kemeraltı bölgesindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü grubunun içerisinde İbrahim Burak Oğuz isimli kişinin de bulunduğu, bu kişinin Buca ilçesinde sohbet imamlığı yaptığı, kendisinin de içerisinde bulunduğu grup ile Yamanlar Koleji'ne giderek sohbetler yaptıkları ve sohbette düzenli olarak katılan örgüt mensuplarını teşvik etmek amacı ile örgüt lideri Fethullah Gülen'in odasının kendilerine gösterildiği" ifadeleri yer aldı. Bu tanığın ifadesi üzerine, Oğuz'un ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak 2005 yılında örgütün bir toplantısında yer aldığını söylediği öğrenildi.

TELEFON KAYITLARI DA YER ALDI

Soruşturma kapsamında Oğuz'un incelenen telefon kayıtları da dosyada yer aldı. "Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen numaradan, emniyetteki 'mahrem imamlar' listesinde bulunan bazı mahrem imamlar ile telefon aranmasının gerçekleştiği belirtildi. Raporda "Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edilen HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemede, İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı olan ve yapılan incelemeler neticesinde kendisi tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren 'Faruk' kod adlı Feyzullah Demirci ile 15/11/2008 ve 17/09/2011 tarihleri arasında 5 kez örgütün deniz kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 'Metin' ve 'Fevzi' kod adlı Hakan Çiçek ile 10/12/2012 ve 24/03/2014 tarihleri arasında 10 kez, örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Mahmut Akpınar ile 23/07/2011 tarihinde 1 kez örgütün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösteren 'Orhan' kod adlı Olcay Maleker ile 22/05/2007 06/01/2015 tarihleri arasında 5 kez irtibatının bulunduğu" ifadelerine yen verildi.

MAHREM İMAMIN TELEFON NUMARASI ÜZERİNE ÇIKTI

Raporda, mahrem imamlardan birinin kullandığı telefon hattının Oğuz'un üzerine çıktığı bilgisi şu ifadelerle belirtildi:

"İbrahim Burak Oğuz adına kayıtlı GSM hattının ilimiz hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren 'Muhammet' kod adlı Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı ve bahse konu hat ile şüpheli İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen telefonun 29/09/2017 tarihi ile 09/11/2018 tarihi arasında karşılıklı olarak aradı-arandı şeklinde 43 kez HTS kaydının olduğu tespit edilmiştir."

ORTAK BAZ BİLGİSİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Oğuz'un kullandığı telefonlar ile bazı örgüt mensuplarına ait telefon kayıtlarının incelenmesi sunucunda, "Lokman Uçan isimli şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile aynı tarihte aktive edilen GSM hatlarının İbrahim Burak Oğuz tarafından kullanıldığı değerlendirilen GSM hattı ile 23/10/2017, 26/10/2017, 02/11/2017, 27/11/2017, 22/01/2018, 01/02/2018, 06/02/2018, 07/02/2018, 08/02/2018, 09/02/2018, 13/02/2018, 28/02/2018, 02/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 26/03/2018, 30/03/2018, 02/04/2018 ve 10/04/2018 tarihlerinde toplan 19 kez ortak baz bilgisi bulunduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.

'ABD'DE BULUNAN ŞİRKETLERİN MUHASEBE İŞLERİNİ DE TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Tanık olarak ifadesine başvurulan AK Parti Urla eski İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı'nın, "İbrahim Burak Oğuz isimli şahsı, önceki tarihlerde kendisinin muhasebe işlerini takip etmesinden dolayı tanıdığını ve o dönemde bu şahsın kendilerine dini açıdan bilgiler verdiğini bazı görüşmelerinde İbrahim Burak Oğuz tarafından verildiği anlaşılacak şekilde sohbet gruplarının olduğundan bahsettiği ve belediye başkanlığı adaylığı sürecinden sonra İbrahim Burak Oğuz isimli şüphelinin hareketlerinde dini yapıdan uzaklaşma bakımından değişiklikler gözlemlediğini, yine kendisinin muhasebe işlerini takip ettiği dönemde, ofisine gitti bir gün masasının üstünde bulunan birtakım belgeler hakkında konuştuklarında kendisinin ABD'de bulunan bazı şirketlerin muhasebe işlerini de takip ettiğini ancak şirketlerin mahiyetleri hakkında bilgi vermediği" diye ifade verdiği raporda yer aldı.

Raporda, yine tanık olarak ifade veren Mali Müşavir Yılmaz Serdaroğlu ifadesinde, "FETÖ PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğunu bildiği İzmir ilinde faaliyet gösteren mali müşavirler hakkında bilgi verdiği ifadesinin ilgili bölümünde de İbrahim Burak Oğuz isimli şahsın FETÖ PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğunu bildiğini, bahse konu örgüt mensubu mali müşavirlerin örgütün şirketlerinin muhasebe işlerini takip ettiklerini ve Cevdet Özen isimli şahsa bağlı olduklarını, ondan aldıkları emirlerle hareket ettiklerini daha sonra 17- 25 Aralık sürecinde kendisinin de içlerinde bulunduğu FETÖ yapılanmasının içerisinde bulunan mali müşavirler meslek grupları, kişilerin çalıştığı ve bürolarının bulunduğu bölgelerde genelin uygun olduğu günlerde sohbet toplantılarının yapıldığı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

