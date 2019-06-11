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CHP'li vekil Kazım Arslan'ın ismi parka verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi Meclisi'nde, 7 Haziran'da Antalya'nın Aksu ilçesinde beyin kanamasından yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın (65) isminin, ilçe sınırlarında parka verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

CHP'li vekil Kazım Arslan'ın ismi parka verilecek

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi Meclisi'nde, 7 Haziran'da Antalya'nın Aksu ilçesinde beyin kanamasından yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın (65) isminin, ilçe sınırlarında parka verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Merkezefendi Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Arif Suna, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Osman Tığ ve grup üyeleri; ailesiyle tatil için gittiği Antalya Aksu'da 7 Haziran'da beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın isminin ilçede parka verilmesi için önerge verdi. Toplantıya başkanlık yapan Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan tarafından oylamaya sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Doğan, Kazım Arslan'ın Denizli için önemli değer olduğunu belirterek, "Denizlililer olarak bir liderimizi, bir ağabeyimizi kaybettik. Maalesef, Kazım Arslan vekilimiz geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık dolayısıyla vefat etti. Kazım bey bizim bir ağabeyimiz, bir büyüğümüzdü, Denizli siyaseti için önemli bir değerdi. Kendisi, yardım severliği ve hayırseverliği ile tanınan bir insandı. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes ona çok değer verirdi. Kendisine, Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız. Özellikle Denizlimize kazandırdıklarını unutmayacağız" diye konuştu.
Kazım Arslan'ın isminin hangi parka verileceğinin, ilerleyen günlerde kesinleşeceği bildirildi.

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CHP'li vekil Kazım Arslan'ın ismi parka verilecekCHP'li vekil Kazım Arslan'ın ismi parka verilecek

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