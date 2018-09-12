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CHP'li vekil Sarıarslan Biz içeride tartışırız ama birliğimizi de koruruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Zafer BARIŞ NEVŞEHİR,DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Biz bu ülkeyi boşa kurmadık, beleşe hiç kurmadık.

Zafer BARIŞ NEVŞEHİR,DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Biz bu ülkeyi boşa kurmadık, beleşe hiç kurmadık. Bu ülke, mücadeleyle, kanla kuruldu. Bu ülke, kimsenin babasının malı değildir. Türk düşmanlarına da söyleyeyim, biz içeride tartışırız, içeride sorunlarımız olur ama konu ülkenin birliği ve beraberliği olduğu zaman hep beraber oluruz. Buna da CHP olarak öncülük yaparız dedi. CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Sarıarslan, tarım, para politikası, dış ilişkiler ve ekonomi konularında yanıtlanması için hükümete çeşitli sorular sıraladıktan sonra, Türkiye'nin içinde bulunduğu krizden çıkış yollarını da anlattı. Sarıarslan, Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle, samandan mercimeğe, canlı hayvandan ete kadar tarım ürünlerini ithal et diyen dış güçler miydi Yandaşlarına, Türkiye'nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar diyen, dış güçler miydi Haydi ihaleyi dolarla verdin, yandaşlarına dolarla gelir garantisi ver diyen dış güçler miydi şeklinde sorular sıraladı. CHP'li vekil Sarıarslan, Devlette liyakat sistemi yeniden inşa edilmeli. Şimdi gereçli olan, liyakat değil, sadakat. Demokrasiye geçilmeli, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Hukuk olmazsa, yatırım da olmaz. Türkiye, israftan kaçınmalı, tasarruf yapmalıdır. İsraf dengeli ve adil büyümenin düşmanıdır. Tasarrufa kamudan başlanmalı, saray, araç ve bina saltanatına son verilmelidir ifadelerini kullandı. Bu sene buğday çiftçisinin tarlasını ekmeyi düşünmediğini söylediğini kaydeden Sarıarslan, şunları kaydetti Şimdi ekim olmazsa, buğdayı yurtdışından ithal etmek zorundayız. İthal ettiğimiz zaman dolar ödemek zorundayız. Dolar ödediğimiz zaman da burada ekmek fiyatları artacak, un fiyatları artacak. Eğer bu konularla ilgili Meclis'e bir yasa teklifi getirirlerse, biz ülkemizin yanındayız, ülkemizin menfaatine yasa teklifleri getirirlerse, onları desteklemeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı'nın devamıdır, Osmanlı, Selçukluların devamı, Selçuklular da Orta Asya'dan gelen Türk devletlerinin devamıdır. Bu hükümet, bu devleti 15 yıllık zannetti. Sanki bunlarla var oldu bu devlet, bunlarla yok oldu. Dış politikada, devletin uluslararası geleneğini ortadan kaldırdılar. İç politikada ise bütün kuralları ortadan kaldırdılar, değiştirdiler, tek adam rejimine geçtiler. Ülke bu hale geldi. Demokrasinin olmadığı yerde, farklı düşüncelerin tartışılmadığı yerde doğruları bulmak mümkün değil. Biz bu ülkeyi boşa kurmadık, beleşe hiç kurmadık. Bu ülke, mücadeleyle, kanla kuruldu. Bu ülke, kimsenin babasının malı değildir. Üzülerek söylüyorum, çok zor bir dönemden geçiyoruz ama Türk halkı bunları aşar mı, evet aşar. Ancak Türk halkına doğruları anlatmamız lazım. Türk düşmanlarına da söyleyeyim, biz içeride tartışırız, içeride sorunlarımız olur ama konu ülkenin birliği ve beraberliği olduğu zaman hep beraber oluruz. Buna da CHP olarak öncülük yaparız. Bu konuda da herkesin gönlü rahat olsun. CHP hata yapmış mıdır, evet yapmıştır. Biz özeleştiri yapmasını da biliriz.

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