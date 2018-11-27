CHP'li vekiller nabız yoklayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yerel seçim öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyetin halkın bilgisine başvuracağını söyledi.

CHP İl Başkanı Kumbul, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyetin Antalya'ya giderek, çalışmalara başladığını kaydetti. CHP'li Kumbul, Parti Meclis (PM) üyesi Ali Haydar Hakverdi ile milletvekilleri Tahsin Tarhan, Burhanettin Bulut, Candan Yüceer, Okan Gaytancıoğlu ve Kazım Aslan'dan oluşan heyetin il yönetimi, ilçe başkanları ve aday adaylarıyla tek tek görüşerek, yerel seçim üzerine görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Kumbul, "Antalya'da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, sanayici ve iş insanları, meslek odaları ve sendikalarla da görüşen heyet, yerel seçimlere dair bütün kesimin görüşüne başvurdu" diye konuştu.

Heyetin, doğu ve batı ilçelerinde ilçe örgütü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapacağını da kaydeden Başkan Kumbul, "Heyet, ek olarak tebdili kıyafet halkın arasında dolaşıp vatandaşın nabzını yoklayacak. Belediye başkan adaylarımızı 'oldubitti' ile değil ince eleyip, sık dokuyarak, belirleme çabası içindeyiz. Bu kapsamda, örgütümüzün ve tabanımızın görüşünü önemsediğimiz gibi Antalya ekonomisine katma değer kazandıran iş insanlarının, meslek kuruluşlarının ve emek örgütlerinin de nasıl bir yerel yönetim arzuladıklarını göz önünde bulunduracağız. Bu istişarelerimiz sonucunda bütün kesimlerin üzerinde ortaklaşacağı adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz" dedi.

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