HABER

CHP'li vekiller nabız yoklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yerel seçim öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyetin halkın bilgisine başvuracağını söyledi.

CHP'li vekiller nabız yoklayacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yerel seçim öncesi aday belirleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyetin halkın bilgisine başvuracağını söyledi.
CHP İl Başkanı Kumbul, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim öncesi Genel Merkez tarafından görevlendirilen heyetin Antalya'ya giderek, çalışmalara başladığını kaydetti. CHP'li Kumbul, Parti Meclis (PM) üyesi Ali Haydar Hakverdi ile milletvekilleri Tahsin Tarhan, Burhanettin Bulut, Candan Yüceer, Okan Gaytancıoğlu ve Kazım Aslan'dan oluşan heyetin il yönetimi, ilçe başkanları ve aday adaylarıyla tek tek görüşerek, yerel seçim üzerine görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Kumbul, "Antalya'da faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, sanayici ve iş insanları, meslek odaları ve sendikalarla da görüşen heyet, yerel seçimlere dair bütün kesimin görüşüne başvurdu" diye konuştu.
Heyetin, doğu ve batı ilçelerinde ilçe örgütü ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yapacağını da kaydeden Başkan Kumbul, "Heyet, ek olarak tebdili kıyafet halkın arasında dolaşıp vatandaşın nabzını yoklayacak. Belediye başkan adaylarımızı 'oldubitti' ile değil ince eleyip, sık dokuyarak, belirleme çabası içindeyiz. Bu kapsamda, örgütümüzün ve tabanımızın görüşünü önemsediğimiz gibi Antalya ekonomisine katma değer kazandıran iş insanlarının, meslek kuruluşlarının ve emek örgütlerinin de nasıl bir yerel yönetim arzuladıklarını göz önünde bulunduracağız. Bu istişarelerimiz sonucunda bütün kesimlerin üzerinde ortaklaşacağı adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
CHP'li eski vekil Yüksel, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıkladıCHP'li eski vekil Yüksel, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıkladı
Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedimErdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

Erdoğan ile gazetecinin güldüren diyaloğu: Yes dedim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Çok önemli kararlar alacağız

Erdoğan'dan flaş açıklama: Çok önemli kararlar alacağız

Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

Meral Akşener'den 'AK Parti' gafı!

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Anjem Choudary artık listede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna 'bakarız' yanıtı

Erdoğan'dan Prens Selman'ın 'görüşme' sorusuna olay yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.