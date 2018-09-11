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CHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'a gelen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'a gelen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
CHP'li milletvekilleri Cavit Arı ile Baha Ünlü, Şırnak'a gelerek, Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti. Şırnak TSO Meclis Başkanı Sıddık Basan ve iş insanlarıyla bir araya gelen Arı ile Ünlü, ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan CHP Antalya Milletvekili Arı, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla ilgili yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak CHP Genel Merkezi'miz rapor hazırlayacak. Bu kapsamda, milletvekilleri olarak ileride mevcut yaşanan gelişmeler, iş adamlarımızın, esnaflarımızın özelikle doların artmasıyla başlayan sorunları yerinde tespiti ve o yöre halkının, esnafının iş adamlarının sorunlarını çözme konusundaki önerilerini almak için bugün Şırnak'tayız. TSO, Esnaf Sanatkarlar Odalar olmak üzere iş dünyasıyla başlayan ziyaretimiz diğer sivil toplumun örgütleriyle devam edecek" dedi.
CHP'li Arı, son dönemdeki gelişmelerin, ülkede ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar oluşturduğunu savunarak, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızı, iş adamlarımızı gerçekten derinden etkileyen sonuçları olduğunu bir nevi görmekteyiz. Tabi bu duruma gelinmesinde 16 yıldır iktidarda bulunan bir iktidarın ekonomiyi doğru ve düzgün bir şekilde yönetememesinin sonuçları olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Yoksa gündelik yaşanmış sorunlardan kaynaklı veya 'Türkiye üzerine oynanan bir takım oyunlar var o nedenle bu gelişmeler yaşanıyor' diyerek, geçiştirecek bir durum olmadığı açıkça gözükmekte. Çünkü son dönemde yaşanan gelişmeler belki 2 aylık bir süreci ilgilendirmekte beraber ekonomideki kötü gidişatın daha uzun bir geçmişe dayalı olduğu ve de ekonominin gerçek anlamda yanlış yönetiliyor olmasından kaynaklı olumsuzluklar yaşandığı açıkça ortadadır. Bu durumda iktidarın kötü yönetimini ve ekonomiyi iyi yönetemediğini göstermektedir."

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CHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştüCHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştüCHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü

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