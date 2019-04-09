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CHP'li vekillerden Büyükçekmece'de açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "sahte seçmen" incelemesinin sürdüğü Büyükçekmece'de açıklama yaptı.

CHP'li vekillerden Büyükçekmece'de açıklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "sahte seçmen" incelemesinin sürdüğü Büyükçekmece'de açıklama yaptı.
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı binası önündeki açıklamada Altay, "Polisler evleri basıp kapıları çalıyor. Yetkisiz bir biçimde vatandaşların seçimle ilgili yaptığı iş ve işlemleri sorguluyor. Büyükçekmece halkının aldıkları siyasi tercihten dolayı böyle bir tacizi uygulayan yönetici ve ilgilileri şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum" diye konuştu. Altay, "Büyükçekmece'deki seçmen sayısı yıllara dağılımına baktığımız zaman yükseklik ani bir oranda değil" dedi.

"HİÇBİR OLUMSUZLUK YOK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "24 Haziran seçimlerin de Büyükçekmece'de 172 bin 351 kişi oy kullanılmış. 31 Mart'ta ise 174 bin 773 kişi askıya çıkmış bu listelerde bulunmuş ve 175 bin 406 kişi askılardan indirilmiş. Bu arada hem AK Parti ve CHP 3 bin seçmene itiraz etti. Bu itirazların sonucunda 745 kişinin kaydı dondurulmuş. Tutuklanan nüfus memurunun işlem yaptığı 354 kişi de bu 745 kişi arasında yer alıyor. İtirazlar sonucu 174 bin 661 kişi seçmen oldu. 24 Haziran ve 31 Mart arasında 2 bin 310 kişi bulunuyor. Bunların 760'ı da yeni 18 yaşını doldurmuş ilk defa oy kullanacak seçmenler olduğu görüldü. Buradan bakıldığında hiçbir olumsuzluk yok" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

CHP'li vekillerden Büyükçekmece'de açıklama

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