CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası işçileri ile buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinden oluşan CHP'li heyet, özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işçilerine destek vermek amacıyla Adapazarı'na geldi. CHP Sakarya İl Başkanlığı'nda toplanan heyet, kortej halinde Türk Harb İş Sendikası Sakarya Şubesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Milletvekillerine partililer de eşlik etti.

'TANK PALET FABRİKASI DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR'

Sendika binası önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Tank Palet Fabrikası herhangi bir fabrika değildir. Bu fabrikada çalışan sendika işçileri sadece işçi değildir. Tank Palet Fabrikası demek Türkiye demektir, Tank Palet Fabrikası demek Türk Silahlı Kuvvetleri demektir, Mehmetçik demektir. Tank Palet işçisi sadece alın teri ile evine ekmek götüren işçi değildir, sınırda savaşan Mehmetçiktir. O nedenle diyoruz ki Harb İş işçisi vatan bekçisi. Sakarya'da tank üreten palet üreten, obüsleri üreten işçi vatan bekçisi bir Mehmetçiktir. Eğer bu fabrikanın satılmasını destekliyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyorsunuz. Bu mesele bir siyasi parti meselesi değildir. Sadece Türk İş'in ya da sadece Harb İş Sendikası'nın meselesi de değildir. Bu bütün Türkiye'de yaşayanların meselesidir. Nasıl ki şehit cenazelerinde hep birlikteysek, nasıl ki vatan korumasında sağcısı solcusu hep birlikteysek bu fabrikanın da satışına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele vereceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herhangi bir Mehmetçik bir devletin emrine silahıyla birlikte verilemezse, harb işçisi de bir devlete veya özel şirkete verilemez. Her emekçi bir Mehmetçiktir. Vatan korumasını yapan Mehmetçiklerse burada eline makineyi alıp imalat yapan işçi bizim için odur. Bu mücadelede yalnız değilsiniz" dedi.