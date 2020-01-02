CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türk Şeker'e bağlı şeker fabrikalarında işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik verilmesini istedi.

Yalım, Mecliste yaptığı basın toplantısında, Türk Şeker'e bağlı fabrikalara bin 500 personel alınmasının İŞKUR kanalıyla duyurulduğunu ifade etti.

Bunun, personel ihtiyacını karşılama adına iyi bir durum olduğunu belirten Yalım, yıllarını bu fabrikalara vermiş, her biri 15-20 yılı aşkın süredir çalışan mevsimlik ve taşeron işçilerin bu haktan yararlanamamasının hayalleri yok edeceğini söyledi. Yalım, "Bin 500 kişinin işe alınmasında yarar görüyoruz ancak önceliğin mevsimlik ve taşeron olarak çalışan işçilere verilmesini özellikle talep ediyoruz. Aksi bir uygulama alın terine ve emeğe saygısızlık olacağı gibi iş barışının bozulmasına da sebep olacaktır." diye konuştu.

- Taşımacılık sektörü için 1 yıl uzatma talebi

Yalım, taşıma sektöründe bulunanların, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, götürdükleri yükü boşalttıklarını 6 saat içinde bildirmeleri gerektiğini ifade ederek, bu bildirim 4 kez yapılmadığı takdirde taşıma belgelerinin iptaliyle karşılaşılacağını söyledi.