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  4. CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi

CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

CHP'li Yalım, Türk Şeker'e işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik istedi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türk Şeker'e bağlı şeker fabrikalarında işe alımlarda mevsimlik ve taşeron işçilere öncelik verilmesini istedi.

Yalım, Mecliste yaptığı basın toplantısında, Türk Şeker'e bağlı fabrikalara bin 500 personel alınmasının İŞKUR kanalıyla duyurulduğunu ifade etti.

Bunun, personel ihtiyacını karşılama adına iyi bir durum olduğunu belirten Yalım, yıllarını bu fabrikalara vermiş, her biri 15-20 yılı aşkın süredir çalışan mevsimlik ve taşeron işçilerin bu haktan yararlanamamasının hayalleri yok edeceğini söyledi. Yalım, "Bin 500 kişinin işe alınmasında yarar görüyoruz ancak önceliğin mevsimlik ve taşeron olarak çalışan işçilere verilmesini özellikle talep ediyoruz. Aksi bir uygulama alın terine ve emeğe saygısızlık olacağı gibi iş barışının bozulmasına da sebep olacaktır." diye konuştu.

- Taşımacılık sektörü için 1 yıl uzatma talebi

Yalım, taşıma sektöründe bulunanların, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren uygulamayla, götürdükleri yükü boşalttıklarını 6 saat içinde bildirmeleri gerektiğini ifade ederek, bu bildirim 4 kez yapılmadığı takdirde taşıma belgelerinin iptaliyle karşılaşılacağını söyledi.

Altyapısı henüz hazır olmadığı için birçok firma ve kamyon sahibinin sıkıntı yaşayacağını savunan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bu sürecin bir yıl uzatılmasını talep etti.

Yalım, 1 Ocak itibarıyla başlayan yeni bir uygulamayla da dijital takografa geçilmesi ve 28 günde bir bilgilerin indirilmesinin sağlanmasının planlandığını anlatarak, bunun Avrupa'da yaklaşık 20 yıldır uygulandığını, ancak Türkiye'de bununla alakalı bir altyapı bulunmadığını iddia etti.

Yalım, altyapı hazır olmadığı için bu sürecin uygulanmasının da bir yıl uzatılmasını talep ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım TBMM

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