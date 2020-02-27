CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı, 16 günlük sürede yapılan müfettiş incelemeleri sonucunda “nitelikli dolandırıcılık, yolsuzluk, zimmet, resmi belgede sahtecilik” gibi suçlamalarla görevinden aldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 Şubat’ta Yalova Belediye Başkanlığı’nda inceleme yapmak üzere üç müfettiş görevlendirildiğini belirterek, müfettiş incelemeleri sonucunda Vefa Salman’ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Açıklamada özetle, “Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26.02.2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da Salman hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığı‘nca görevden uzaklaştırılmıştır“ denildi. Salman’ın, Anayasa’nın 127’nci maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47‘nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Mülkiye müfettişlerince yapılan incelemelerde; Yalova Belediyesi’nin gelirlerinden büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde, vergi, resim ve harçlarla ilgili bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan Yalova Belediyesi ile hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda Mali Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat Elgin ve Belediye görevlisi Bahar Taşkömür’ün Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı” belirtildi. Bu usulsüz işlemler dolayısıyla Salman’ın da sorumluluğu bulunduğu ifade edilerek, “Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesi'nin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinesi çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32’sinin üç-dört firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe Belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır” denildi.

CHP Salman’ın görevinden alınmasına sert tepki gösteriyor CHP cephesi ise, 31 Mart 2019’deki yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkanlığı’nı AKP’ye karşı yeniden kazanmış CHP’li Vefa Salman’ın görevinden uzaklaştırılmasını ve yolsuzlukla suçlanmasına sert tepki gösteriyor. CHP, Salman’ın belediyedeki söz konusu usulsüzlükleri bizzat Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdiğini kaydederek, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart’ta AKP’nin kazanamadığı Yalova’yı “siyasi amaçlı soruşturmayla ele geçirme” operasyonu yaptığı görüşünü savunuyor. CHP, Salman’ın bizzat soruşturma süreci başlatılması için yolsuzlukları ihbar ettiğini ifade ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter aracılığıyla “Yalova Belediyesi’ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!” mesajını paylaştı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Torun özetle, “Salman’ın görevden alınması bir saray operasyonudur. Sarayın kendi belediye başkanlarını bile kimi zaman korkutarak, kimi zaman tehdit ederek, ağlatarak görevden aldığını hatırlayalım. Saray tüm iktidarı ve tüm yetkiyi tek elde toplamak için milli iradeyi ve halkın oyunu yok saymaktadır. Bir yandan muhalefet belediyelerine kayyum atıyorlar, diğer yandan belediyelere icra göndererek devletin bütün kaynaklarını onlara kapatarak, tehdit ederek bir şekilde başkanların AKP’ye geçmesi için uğraşıyorlar. Yetmezse uyduruk sebeplerle görevden almaya başladılar. Görevdeki başkanlarımızın tüm yetkilerini tuhaf düzenleme ile elinden almak istiyorlar. Bunlar tek elden saraydan yönetilen beyhude çabalardır ve hukukla bir ilgisi bulunmamaktadır. Saray, seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyor. Milli irade ile gerçekleştiremediğini hukuk dışı güç kullanarak elde etmeye çalışıyor” dedi.