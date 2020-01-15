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  4. CHP'li Yavuzyılmaz: "MİLKAS ve MİLTES projeleri tekrar hayata geçirilmelidir"

CHP'li Yavuzyılmaz: "MİLKAS ve MİLTES projeleri tekrar hayata geçirilmelidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

CHP'li Yavuzyılmaz: "MİLKAS ve MİLTES projeleri tekrar hayata geçirilmelidir"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kapatılan termik santrallerin arıtma sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla kurulması için başlatılan ancak 2015"te durdurulan Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLKAS) ile Milli Teknik Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLTES) projelerinin tekrar hayata geçirilmesini istedi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, 1 Ocak 2020'den itibaren baca gazı arıtma sistemi takmadığı ve emisyon değerlerini yakalayamadığı için kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama yaptı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca 2013'te, termik santraller henüz özelleştirilmeye başlanmışken MİLKAS Projesi'nin hayata geçirildiğini anlatan Yavuzyılmaz, 2015'e kadar ilk fazı yerine getirilen projenin bu tarihten itibaren durdurulduğunu anlattı.

MİLKAS Projesi'nin hayata geçirilmemesinin Türkiye'ye maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, 2018 Elektrik Üretim AŞ Sayıştay Denetim Raporu'nda 18 Mart Çan Termik santraline arıtma tesisi kurulması için 289 milyon 444 bin lira harcanması gerektiğinin, bir yıl önceki bedelin ise 269 milyon lira olduğunun kaydedildiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, 2015'ten itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bütün bakanlıkların enerji stratejisi planlamasından çekildiğini, bu konuda çalışan kişilerin projeden el çektirildiğini savunarak, "Sanki belirli bir güç, bu konudaki millileştirmeye engel olmak istercesine devlet kurumlarını bu projelerin arkasından çektiriyor. Sudan sebeplerle durdurulan MİLKAS ve MİLTES projeleri tekrar hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Zonguldak Milletvekili adayı Deniz Yavuzyılmaz TBMM

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