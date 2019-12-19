CHP'li Yavuzyılmaz'dan "Google" açıklaması:

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin yüzde 100 milli ve yerli işletim sistemini geliştiremediği için bugün Google ve Yandex'in arasına sıkıştığını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu sabah itibarıyla Google arama motoru ve uygulamalarına girişte yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Türkiye'nin ABD ve Rusya teknoloji kasırgalarının tam ortasında kaldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "20 Eylül 2018'de Rekabet Kurulunun Google'a haksız rekabet gerekçesiyle 93 milyon lira ceza vermesi ve aynı zamanda haksız rekabet konularının ortadan kaldırılması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği bir süreci yaşadık." dedi.

Google'a verilen süre zarfında bu ihlallerin bazılarının düzeltilmemesi üzerine 7 Kasım'dan itibaren kanunda öngörülen süreli idari para cezasının uygulanmaya başlandığını kaydeden Yavuzyılmaz, "Bu alınan karar, Türkiye'nin siyasi olarak ABD ile gerginleştiği, Rusya ile yakınlaştığı ancak Akdeniz'de olduğu gibi Rusya ile zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bir sürecin içinde denk gelmiştir, denk getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.