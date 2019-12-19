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CHP'li Yavuzyılmaz'dan "Google" açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

"Yüzde 100 milli ve yerli işletim sistemimizi hayata geçirmiş olsaydık, bugün Google ve Yandex'in arasına sıkışmış değil kendi işletim sistemimizle, uygulamalarımızla Türkiye'yi bir yazılım devi haline getirmiş olacaktık"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin yüzde 100 milli ve yerli işletim sistemini geliştiremediği için bugün Google ve Yandex'in arasına sıkıştığını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu sabah itibarıyla Google arama motoru ve uygulamalarına girişte yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Türkiye'nin ABD ve Rusya teknoloji kasırgalarının tam ortasında kaldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "20 Eylül 2018'de Rekabet Kurulunun Google'a haksız rekabet gerekçesiyle 93 milyon lira ceza vermesi ve aynı zamanda haksız rekabet konularının ortadan kaldırılması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği bir süreci yaşadık." dedi.

Google'a verilen süre zarfında bu ihlallerin bazılarının düzeltilmemesi üzerine 7 Kasım'dan itibaren kanunda öngörülen süreli idari para cezasının uygulanmaya başlandığını kaydeden Yavuzyılmaz, "Bu alınan karar, Türkiye'nin siyasi olarak ABD ile gerginleştiği, Rusya ile yakınlaştığı ancak Akdeniz'de olduğu gibi Rusya ile zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bir sürecin içinde denk gelmiştir, denk getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuzyılmaz, "Yüzde 100 milli ve yerli işletim sistemimizi hayata geçirmiş olsaydık, bugün Google ve Yandex'in arasına sıkışmış değil kendi işletim sistemimizle, uygulamalarımızla Türkiye'yi bir yazılım devi haline getirmiş olacaktık." şeklinde konuştu.

Rekabet Kurulunun "siyasallaştığını" iddia eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Gerek Google gerek Rekabet Kurulu gerek Yandex'i aklı selim davranmaya, akılcı çözümler üretmeye davet ediyorum. Çözüm, Android işletim sistemli cihazlar ilk açıldığında Google, Yandex veya diğer arama motorları tercihlerinin ekrana gelmesi, kullanıcının bu doğrultuda tercih yapması ve bu doğrultuda uygun görülen belirli periyotlarda yine kullanıcıya sunulmasıdır."

Yavuzyılmaz, Ziraat Bankasının Dünya Göz Hastanesi'nin 200 milyon dolarlık kredi borcu karşılığında hisse satın alacağı iddialarının sorulması üzerine, "Devletin vazifesi midir borç batağına girmiş bir şirketin devlet bankası tarafından kurtarılması? Bu rekabet kurullarına uygun değil." yanıtını verdi.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

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