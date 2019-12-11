CHP'li Yavuzyılmaz'dan, TDK sözlüğündeki "kadın"la ilgili ifadelere tepki:

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde kadınları alenen aşağılayan, hakaret eden ifadelerin bulunduğunu belirterek, bu ifadelerin ivedilikle çıkarılması ve sözlüğün güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "kadın cinayetlerinin katillerinden birinin de kadına şiddeti özendiren zihniyetin kendisi olduğunu" söyledi.

Bu zihniyetin birçok devlet kurumuna da sızdığını öne süren Yavuzyılmaz, "TDK sözlüğünde bazı kelimelerin tanım ve örnekleri cinsiyet ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddet içeren hatta hakaret sayılabilecek ifadeleri barındırmaktadır. Bu tanımlar ve örnekler ile kadınlarımız Türk Dil Kurumu tarafından alenen aşağılanmaktadır." diye konuştu.

TDK'nin güncel sözlüğündeki "kirli" kelimesinin karşılığında "aybaşı durumunda bulunan" tanımı ve parantez içinde "kadın" yazdığını ifade eden Yavuzyılmaz, "esnaf" kelimesinin ise "kötü yola sapmış kadın" olarak tanımlandığını, "serbest", "müsait", "oynak" kelimelerinin benzer şekilde kötü karşılıkları bulunduğunu kaydetti.