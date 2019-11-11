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CHP'li Yavuzyılmaz'dan yeni "torba yasa" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

CHP'li Yavuzyılmaz'dan yeni "torba yasa" eleştirisi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni torba yasa ile termik santrallerin çevre yatırımlarını yapması ve filtre takması zorunluluğunun 3 yıl daha erteleneceğini savundu.

Yavuzyılmaz, önümüzdeki günlerde görüşülecek Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, Türkiye'deki 15 termik santralini ilgilendiren bu kanun teklifinin Çanakkale, Şırnak, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Zonguldak, Ankara, Muğla, Bursa ve çevre illeri kapsadığını belirtti.

Geçen yıl şubat ayında tüm partilerin ittifakıyla geri çekilen bu maddenin bu kez 3 yıllık bir değişikiliği içererek tekrar gündeme getirildiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, Çatalağzı bölgesindeki ÇATES termik santrali çevresinde yaşanan çevre kirliliğinin fotoğraflarını basın mensuplarına gösterdi.

Yavuzyılmaz, 1,5 kilometrekarelik alanın içinde 7 termik santralin bulunduğuna dikkati çekerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018 yılında hazırlanan Çatalağzı hava kirliliği analiz raporunu ve Çevre Mühendisleri Odasının 2018 yılına ait raporunu iddialarına kanıt olarak gösterdi.

"Bunu, Genel Kuruldan geçirmek cinayete teşebbüstür." diyen Yavuzyılmaz, "Çevre yatırımlarını yapması gereken, 6 yıldır yapmayan, bunun karşılığında hiçbir cezai müeyyide uygulanmayan, lüks ve şatafatlı hayat yaşayan bu termik santral sahiplerinin çıkarları kollanarak, 'enerji ihtiyacımız var' yalanıyla birlikte, bu kirliliği ve bu cinayetleri işlemeye teşebbüs etmek, bu vatandaşa hizmet etmek demek midir?" sorusunu yöneltti.

Yavuzyılmaz, bu doğa katliamının durdurulması ve en kısa sürede de bu kanun teklifinin çekilerek, bugüne kadar yatırımları yapmayanlardan hesap sorulması, gerekli cezaların verilmesi, bu konuyu denetlemekle yükümlü olan devlet kurumu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

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