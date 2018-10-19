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CHP'li Yılmaz: Atatürk'ü eleştirdikleri noktaları över hale gelecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasını eleştirerek, "Hükümet yetkililerinin çıkıp büyük cümleler kurmasını beklerdim ama maalesef bu olmuyor.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasını eleştirerek, "Hükümet yetkililerinin çıkıp büyük cümleler kurmasını beklerdim ama maalesef bu olmuyor. 'Savunulacak neyi var, cümlesinin hiçbir değeri yok. Göreceksiniz, çok sürmeyecek, Atatürk'ü eleştirdikleri noktaları över hale gelecekler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilmesini değerlendirdi. Kararı olumlu bulduğunu belirten Öztürk Yılmaz, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı, "Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8'inci Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" açıklamasını eleştirdi. Yılmaz, şöyle dedi:

"Atatürk'ten nefret edenler emperyalistlerdir, FETÖ'cülerdir. Bir kere Bekir Bozdağ'ın 'Andımız'ın içeriğini iyi anlamasını tavsiye ederim. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu, emperyalizme karşı verdiği mücadele ruhunu üzerinde taşımayanlar zaten bundan bir şey anlamazlar. Farklı bir cümle kursun diye beklerdim. Hükümet yetkililerinin çıkıp büyük cümleler kurmasını beklerdim ama maalesef bu olmuyor. 'Savunulacak neyi var' cümlesinin hiçbir değeri yok. Göreceksiniz, çok sürmeyecek, Atatürk'ü eleştirdikleri noktaları över hale gelecekler. Danıştay'ın kararı yerinde bir karar olmuştur. Bu doğru bir karar olmuştur."

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