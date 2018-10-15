CHP'li Yılmaz: Brunson çift kullanımlı bir alet gibi işlev gördü

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Rahip Brunson çift kullanımlı bir alet gibi işlev gördü. 24 Haziran'dan önce milliyetçi tabanı oyup oy devşirmek isteyen Sayın Erdoğan'ın işine yaradı. Şimdi ise ABD'deki 6 Kasım seçimlerinden önce Trump'ın eline verilmiş seçim hediyesine dönüşmüş oldu. Dolayısıyla hem Erdoğan hem de Trupm'a pek ala yaramış oldu" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk Yılmaz, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Rahip Brunson çift kullanımlı bir alet gibi işlev gördü. 24 Haziran'dan önce milliyetçi tabanı oyup oy devşirmek isteyen Sayın Erdoğan'ın işine yaradı. Şimdi ise ABD'deki 6 Kasım seçimlerinden önce Trump'ın eline verilmiş seçim hediyesine dönüşmüş oldu. Dolayısıyla hem Erdoğan hem de Trump'a pek ala yaramış oldu. Olan bize oldu. Brunson konusu Türk halkına bir maliyet olarak yansıdı. Brunson suçsuz ise niye tutuldu, suçlu ise niye gönderildi. Brunson’un beyaz saraydaki karşılanmasına baktığınız zaman sanki otokratik bir ülkeden kaçırılmış bir rehineye uygulanan muamele gibi ortaya çıkıyor. Türkiye’nin adı Mısır ve Kuzey Kore ile birlikte anılıyor. Fidye ödenmediği söyleniyor ve rehine olarak tahmin ediliyor. Bu kriz Brunson ile başladı veya o tetikledi. Brunson gitti ama kriz bitmedi. Tüketici kredileri 430 milyar TL'yi geçmiş durumda. Bugün Türkiye ciddi olarak ekonomik krizin yaratmış olduğu sonuçlarla boğuşuyor. Brunson'ın karşısında ne Halk Bankası ne Zarrab Ne Hakan Atilla, Ne PKK-PYD, Ne Menbiç, ne Gülen'in adesi ne de bir başka bir konuda herhangi bir ilerleme olmadığı açıkça ortada. Hükümetin baskıyı gördüğü anda adım atması bizleri çileden çıkarıyor. Türkiye’nin itibarını beş paralık ediyor. Bu Türkiye'nin itibarı açısından kınanması gereken bir uygulamadır."