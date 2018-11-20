HABER

CHP'li Yılmaz: Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79.

Nursima ÖZONUR / ANKARA (DHA) - CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "Gruptan Kesin Çıkarma" cezası verilmesine, kesin olarak karar verdi. Yılmaz, verilen karar sonrası basın açıklaması yaparak, "Disiplin kurulunun aldığı karar bir talimatın icrası yönündedir. Disiplin kurulunun kararı yargıdan dönecektir. Hukuki süreç tamamlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Beni bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecektir. Bu sürecin yargılanacağını halkın vicdanında kabul görmeyeceğini belirtmek isterim. Umudun ışığı sönmez. Hiçkimseye karşı bir gönül kırgınlığım, sitemim yok" dedi. TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu'nun, bugün yapılan toplantısında; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Yılmaz ile ilgili disiplin dosyaları görüşüldü. Toplantıda; CHP Tüzüğünün 68 1-a,b ve d maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79. maddesi gereğince Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "Gruptan Kesin Çıkarma" cezası verilmesine, kesin olarak karar verdi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un mazereti kabul edilerek, sözlü savunmasını 13. Aralık'ta yapmasına karar verildi.

PARTNERArap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...Arap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...
TÜRKPA 8. Genel KuruluTÜRKPA 8. Genel Kurulu
Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildiÖztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

MHP Manisa'da iki ilçe yönetimini feshetti!

MHP Manisa'da iki ilçe yönetimini feshetti!

Erdoğan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Külahımıza anlatın

Erdoğan'dan 'Osman Kavala' tepkisi: Külahımıza anlatın

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.