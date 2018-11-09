CHP'li Yılmaz: Ne yapıyorsan yap istifa etmiyorum (2)

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA) - CHP'li Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Ne yapıyorsan yap istifa etmiyorum" dedi.
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti
Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı
8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum