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CHP'li Yılmaz: Suudi gazetecinin öldürüldüğü doğruysa bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:12 | Son Güncelleme

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını anımsatarak, "Suudi Arabistan'ın bu konuda yeterince açıklama yaptığını duymuyoruz.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını anımsatarak, "Suudi Arabistan'ın bu konuda yeterince açıklama yaptığını duymuyoruz. Eğer doğruysa, bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir ve bunu ihlal edenler Türkiye'de barınamaz" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin iddiaları değerlendirdi. Öztürk Yılmaz, "İddiaların gerçeği yansıtması halinde, konsolosluklar ve ev sahibi ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi gereği, ciddi siyasi yaptırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir süre önce Rusya'nın bir takım iddiaları üzerine bazı AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etti. Sözleşmeye taraf diğer ülkelerin de adım atması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir konuya muhatap olması bile ciddi manada sorgulanmalı. Suudi Arabistan'ın bu konuda yeterince açıklama yaptığını duymuyoruz. Yetkililerimizin bu konuyu araştırıp kamuoyuyla paylaşmaları ve buna ilişkin adım atmaları lazım. Eğer doğruysa, bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir ve bunu ihlal edenler Türkiye'de barınamaz. Türkiye üçüncü dünya ülkesi değildir, kimse böyle bir muamele gösteremez" diye konuştu.

MCKİNSEY KONUSU
Öztürk Yılmaz, McKinsey ile ilgili tartışmalara ilişkin de şunları söyledi:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkıştığı zamanlarda gündemi değiştiriyor. Yine sıkıştı, McKinsey ile anlaşma iptal ediliyor. Ekonomi batmış durumda. Hemen İnönü ve CHP ile ilgili açıklamalara başladı. Bu açıklamalar şudur: Sayın Erdoğan sıkışmıştır ve gündemi değiştirmek istiyor. Bunun başka izah tarzı yoktur. McKinsey ile anlaşma yapılırken her konudan haberi olan, her şeye hakim olan Sayın Erdoğan'ın haberi yok muydu? Sonra ne oldu da bir anda çark etti? Çünkü baskıyı gördü. Saray her gün 2 milyon TL harcıyormuş, bunların da denetimini herhalde vermek istemiyor kimseye. Yaptığı yanlıştı, umarız bu yanlıştan tamamen dönülür."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Öztürk Yılmaz açıklama
KJ:Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,8DHA9

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