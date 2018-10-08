CHP'li Yılmaz: Suudi gazetecinin öldürüldüğü doğruysa bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını anımsatarak, "Suudi Arabistan'ın bu konuda yeterince açıklama yaptığını duymuyoruz. Eğer doğruysa, bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir ve bunu ihlal edenler Türkiye'de barınamaz" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin iddiaları değerlendirdi. Öztürk Yılmaz, "İddiaların gerçeği yansıtması halinde, konsolosluklar ve ev sahibi ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmesi gereği, ciddi siyasi yaptırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir süre önce Rusya'nın bir takım iddiaları üzerine bazı AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etti. Sözleşmeye taraf diğer ülkelerin de adım atması gerekiyor. Türkiye'nin böyle bir konuya muhatap olması bile ciddi manada sorgulanmalı. Suudi Arabistan'ın bu konuda yeterince açıklama yaptığını duymuyoruz. Yetkililerimizin bu konuyu araştırıp kamuoyuyla paylaşmaları ve buna ilişkin adım atmaları lazım. Eğer doğruysa, bu Viyana Sözleşmesi'nin ihlalidir ve bunu ihlal edenler Türkiye'de barınamaz. Türkiye üçüncü dünya ülkesi değildir, kimse böyle bir muamele gösteremez" diye konuştu.