CHP'li Yılmaz, tekrar Grup Disiplin Kuruluna sevk edildi

CHP Grup Yönetim Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle tekrar Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM Grup Yönetim Kurulunun bugün toplandığı bildirildi.
Açıklamada, toplantıda Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" ve "partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" fiilleri nedeniyle "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
Partisinin Grup Yönetim Kurulunca geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda da "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Grup Disiplin Kuruluna sevk edilen Öztürk Yılmaz, bu karar üzerine basın toplantısı düzenlemiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile partisine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Bahçeli'yi kızdıran sözler: İstersen oy verme!
PKK'lı teröristten dehşete düşüren tecavüz itirafı
İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!
'Zenginim' diye kandırdı! 8 ay boyunca kabusu yaşattı
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
Burası Aydın! Kimsenin gözlerini alamadan baktığı şeyse...
Yangın artık uzaydan bile görülebiliyor! Korkunç bilanço
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum