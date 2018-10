CHP'li Yılmaz'dan 'Suudi gazeteci' açıklaması: Öldürüldüyse Viyana Sözleşmesi'nin ihlali

'MCKINSEY' AÇIKLAMASI

CHP'li Yılmaz, 'McKinsey' tartışmalarıyla ilgili ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkıştığı zamanlarda gündemi değiştiriyor. Yine sıkıştı, McKinsey ile anlaşma iptal ediliyor. Ekonomi batmış durumda. Hemen İnönü ve CHP ile ilgili açıklamalara başladı. Bu açıklamalar şudur. Sayın Erdoğan, sıkışmıştır ve gündemi değiştirmek istiyor. Bunun başka izah tarzı yoktur. McKinsey ile anlaşma yapılırken her konudan haberi olan, her şeye hakim olan Sayın Erdoğan'ın haberi yok muydu? Sonra ne oldu da bir anda çark etti? Çünkü baskıyı gördü. Saray her gün 2 milyon TL harcıyormuş, bunların da denetimini herhalde vermek istemiyor kimseye. Yaptığı yanlıştı, umarız bu yanlıştan tamamen dönülür" dedi.