"CHP'li yöneticiler istifa noktasına geldi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'de adaylar belirlendikten sonra bütün tartışmaları nereye kilitlendi? 'CHP'nin yetkili kurulları çalışmıyor, tabanın sesine kulak verilmiyor' diye, 'Kemal Kılıçdaroğlu diktatörlük yapıyor' diye kendi partisinin içinde bir sürü genel başkan yardımcısı, bir sürü il başkanı istifa etme noktasına geldi." dedi.

Çelik, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, merkez Seyhan ilçesinin kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin yaklaştığını belirterek, karşılarında kirli bir ittifak bulunduğunu söyledi.

Çelik, karşılarındaki 4 partinin ittifak halinde olmasına rağmen çıkıp da "Biz ittifak yaptık" diyemediklerinin altını çizerek, "Vatandaşımızdan saklanan, perde arkasına gizlenen şey nedir? Bunun sebebini bilmek herkesin hakkı." diye konuştu.

Karşılarındaki kirli ittifakın mimarlarından birinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir iftiraya başvurduğunu dile getiren Çelik, şunları belirtti: