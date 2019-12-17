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CHP’li yöneticilerden Urla Belediyesi önünde açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

İzmir’de CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları Urla Belediyesi önünde toplandı.

İzmir’de CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları Urla Belediyesi önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Oğuz’un tutuksuz yargılanmasını talep ettiklerini belirterek, "Bizim toprağımızda ayrık otu bitmez. Biz ayrık otunun yaşamasına izin vermeyiz. Bizim toprağımızda Fethullahçı falan yaşamaz" dedi.
İzmir’de CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP’li parti yöneticileri il başkanlığında yapılan açıklamanın ardından Urla Belediyesi önünde toplandı. Aynı zamanda vatandaşlar da açıklamayı dinledi. Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri hazır bulundu.
Belediye önünde açıklama yapan Özkan, “Urla Belediyemize karşı haksız, hukuksuz, politik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Belediye başkanı arkadaşımız dün tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Bir üst mahkemeye derhal itirazlarımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür saldırılara karşı başkanımızla ve halkımızla dayanışma içindeyiz. Asla hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz. Bunu buradan ilan ediyoruz. Hiç kimse Urla’yı, belediyemizi sahipsiz sanmasın. Biz buradayız, burada olacağız ’ diye konuştu. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mevlana’ya ‘adaletsizlik nedir?’ diye sormuşlar, ‘hak edeni hak ettiği yerden alıp hak etmediği yere koymaktır’ demiş. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bu adaletsizliği en kısa sürede sonlandırmak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Bizim için geçerli olan şey; hak, hukuk, adalettir. Masumiyetin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz”

“Biz ayrık otunun yaşamasına izin vermeyiz”
Önce belediyede bir toplantı yapacaklarını, ardından ilçe başkanlığına gideceklerini kaydeden Özkan, “Şunu aklından kimse geçirmesin; Urla Belediyesini başka belediyelerle kimse karıştırmasın. Bizim toprağımızda ayrık otu bitmez. Biz ayrık otunun yaşamasına izin vermeyiz. Bizim toprağımızda Fethullahçı falan yaşamaz. Bu itirafları iade ederiz. Burası Urla, burası İzmir. El ele, kol kola olacağız. Urla olarak bu basiretsizliği ortadan kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Soyer ilk uçakla İzmir’e dönüyor”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yurt dışından dönüşe geçtiğini belirterek şöyle konuştu:
"Tunç Soyer dün gece bir toplantı için gittiği Kazan’dan dönüşe geçmiştir. İlk uçakla buraya intikal edecektir. Soyer diyor ki; ‘Kalbim sizinle orada. Vücudum da çok yakında orada olacaktır. Anayasanın en basit kuralıdır. Bir insanın en temel hakkıdır. Masumiyet karinesi. Kimse hüküm giymeden, kimse mahkemece kararı kesinleşmeden suçlu ilan edilemez. Dolayısıyla hiç kimse Burak Oğuz’u suçlu ilan edemez.

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