CHP'li Yüceer'den "kadına şiddet" açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ne saldıranların, kadınının kazanılmış haklarına da saldırdığını belirtti.

Yüceer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan'ın, daha önce TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda sunum yaptığını hatırlatarak, bu sunumda "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'ni çok da önemsemediğini" söylediğini iddia etti.

Arslan'ın, sunumunda özetle "şiddetin mağdurunu değil de failini koruyalım demeye getirdiğini" öne süren Yüceer, "Aslında bunlar iktidarın kadına bakış açısını da özetleyen cümlelerdi. Böyle düşünen kişiler TİHEK Başkanı olduğu sürece bu ülkede ne şiddeti önleyebiliriz ne de eşitliği sağlayabiliriz. Arslan'ın bakış açısı aslında kadının yerinin evi olduğu, yalnızca aile içinde değerli olduğu, bunun dışında da yok sayıldığı bir anlayışın tezahürü." diye konuştu.