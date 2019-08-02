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CHP'li Yücel: Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının yaptığı atamalar ve aldığı tartışma yaratan kararlar hakkında, "Eğer bir hata varsa bunlar düzeltilmiştir ve düzeltilmektedir.

CHP'li Yücel: Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının yaptığı atamalar ve aldığı tartışma yaratan kararlar hakkında, "Eğer bir hata varsa bunlar düzeltilmiştir ve düzeltilmektedir. Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir. Belediye başkanlarımızla bundan sonraki süreçte daha hassas davranacakları konusunda bir fikir birliği oluşturduk" dedi.
Son günlerde bazı CHP’li belediye başkanlarının yaptığı atamalar ve aldığı kararlar tartışma konusu olunca, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlarla toplantı yapma kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç salonunda basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklama yapan Deniz Yücel, "Son dönemde CHP’li belediye başkanlarına karşı sistemli ve planlı bir saldırı, yıpratma politikası olduğunu görüyoruz. CHP’nin politikalarıyla bağdaşmayan veya münferit sayılabilecek bir takım hatalar ve yanlışlar olmuş olabilir. Partimizin politikaları bellidir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 7 temel ilke olduğunu anımsatan Yücel, "CHP’li belediyelerin dikkat etmesi gereken 7 temel ilkeye ters düşen bir durum varsa bunlar bireysel ve münferit olaylardır. Bu konuda parti olarak gerekli müdahaleleri yaptık. Hem İzmir il başkanlığı olarak hem de genel merkez olarak yaptık" diye konuştu.
'HASSAS DAVRANACAKLARI KONUSUNDA BİR FİKİR BİRLİĞİ OLUŞTURDUK'
Belediye başkanlarının insan olduğunu ve insanların hata yapabileceğini kaydeden Yücel, şunları söyledi:
"Eğer bir hata varsa bunlar düzeltilmiştir ve düzeltilmektedir. Hatadan dönmez fazilettir, erdemdir. Belediye başkanlarımızla bundan sonraki süreçte daha hassas davranacakları konusunda bir fikir birliği oluşturduk. Biz CHP olarak halkımızın ve milletimizin emrindeyiz. Halkımızın ve milletimizin eleştirileri, tepkileri, hassasiyetleri başımızın üzerindedir."

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CHP'li Yücel: Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir

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