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CHP'li Yücel: İzmir sevdalısı adaylarımız ile yola çıktık

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından açıklanan belediye başkan adayları ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Yücel: İzmir sevdalısı adaylarımız ile yola çıktık

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından açıklanan belediye başkan adayları ile ilgili açıklama yaptı. Yücel, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmak üzere açıklanan tüm belediye başkan adaylarının İzmir kültürüne sahip, İzmir sevdalısı olan ve halkın tam desteğini alacak isimler olduğunu ifade etti.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı gösterilenleri tebrik etti. CHP'nin, İzmir'e çok değer verdiğini söyleyen Yücel, "İzmir bizim ideoloji olarak, hizmet anlayışı ve yaşam tarzı olarak tam anlamıyla uyuştuğumuz kentimiz. Tüm bu ortak değerlerimiz üzerinden, İzmirlilerin beklentisini karşılayacak hassas çalışmalarla adaylarımızı belirledik. İzmir'in 31 Mart'tan itibaren büyükşehir belediye başkanı olacak isim Tunç Soyer'dir. Soyer' i İzmirlilere anlatmaya dahi gerek yoktur. Seferihisar'da yaptığı işleri, tüm dünyanın beğenisini kazanan çalışmalarını, çiftçiye ve üreticiye verdiği desteği, turizme yaptığı hizmetleri, sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğini ve uluslararası alandaki vizyonunu tüm İzmir çok iyi biliyor. Söz verdiğimiz gibi İzmir'in bildiği, İzmirlinin tanıdığı, İzmir kültürünü yaşam tarzı haline getirmiş bir büyükşehir belediye başkan adayımız var. Tunç Soyer ismi İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yine İzmirliler tarafından yönetilecek. Tunç Soyer'le birlikte, Sayın Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı İzmir modeli daha da gelişecek, daha da büyüyecek. Bizim derdimiz de, hayalimiz de, sevdamız da İzmir. Bu aşkla, bu anlayışla Tunç Soyer ile birlikte CHP İzmir'de yine kazanacak, İzmirli yine kazanacak" dedi.
'SÜKUTU HAYALE UĞRAYACAKLAR'
Açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının tamamının İzmir'e yakışan, çalışkan, dürüst ve hizmet etmek için can atan isimler olduğunu söyleyen Başkan Yücel, şöyle konuştu:
"Şimdi belirlenen adaylarımızla, mevcut belediye başkanlarımızla, aday adaylarımızla ve tüm örgütümüzle daha da çok çalışma zamanı. İzmir'de yürüttüğümüz çalışmalarımız şimdi daha da hızlanacak. İzmirli her gün bizleri sokaklarında, kahvelerinde, dükkanlarında görecek. Biz İzmir ile hesap görmeye çalışanlardan, İzmir'e olmaz vaatlerle gönül yapmaya geldik diyenlerden değiliz. İzmir bizim evimiz, yuvamız. İzmir'in tüm Türkiye'ye umut olan duruşuna yakışır adaylarımızla şimdi yeniden İzmir vakti. Tüm Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha İzmir'den doğacak çağdaşlığın, özgürlüğün, hizmetin, barışın ve demokrasinin güneşi ile aydınlanacak. Örgütümüz şimdi daha da birbirine kenetlenerek çalışacak. Kendi içimizdeki demokratik yarışımız sona ermiştir. Şimdi tüm örgütümüzle omuz omuza çalışarak İzmirliye hak ettiği yönetimi ve hak ettiği hizmetleri sunma, bugüne kadar yaptıklarımızı aşma derdindeyiz. CHP'de ayrışma, kavga, bölünme bekleyenler, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de sükutu hayale uğrayacaklar."

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