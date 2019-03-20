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CHP'li Yücel Özen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire Belediye Meclis üyesi 1.

CHP'li Yücel Özen hayatını kaybetti

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce akciğer kanser teşhisi koyulan Yücel Özen (61), tedavi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Burada yaklaşık 1 hafta tedavi gören Özen, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özen'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yücel Özen, yarın Tire ilçesindeki Mehmet Akif Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Tire Asri Kabristanlığa defnedilecek.

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